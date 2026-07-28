Dron uderzył w blok w obwodzie moskiewskim, rozpoczyna się przegląd wojsk USA w Europie; w ONZ USA zaczynają bojkotować Francję
Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 27 na 28 lipca:
W nocy na podejściach do Moskwy strąconych zostało 81 dronów – wynika z informacji przekazywanych przez mera rosyjskiej stolicy, Siergieja Sobianina. W związku z zagrożeniem stwarzanym przez drony doszło do zakłóceń w funkcjonowaniu podmoskiewskich lotnisk – Domodiedowa i Wnukowa.
W miejscowości Czechow, w obwodzie moskiewskim, dron uderzył w blok mieszkalny – wynika z informacji przekazywanych przez gubernatora obwodu moskiewskiego, Andrieja Worobiowa.
W mediach społecznościowych pojawiają się informacje, że zaatakowany został Czechowski Zakład Regeneracji Gumy - jeden z większych rosyjskich zakładów zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem zużytych opon.
Dron miał też uderzyć w dom jednorodzinny we wsi Waułowo w obwodzie moskiewskim, wywołując pożar. Drony były strącane – jak przekazuje Worobiow – nad miejscowościami Domodiedowo, Podolsk, Ramienskoje i Kołomna. Na razie nie ma informacji o ofiarach.
Wiceszef Departamentu Obrony Elbridge Colby poinformował o rozpoczęciu prowadzonego przez Pentagon przeglądu obecności sił zbrojnych USA w Europie. Przegląd taki zapowiedział w czerwcu w czasie spotkania z szefami resortów obrony państw NATO w Brukseli sekretarz obrony USA Pete Hegseth. – Niektóre kraje Sojuszu obleją ten sprawdzian, inne zdadzą go celująco – mówił wówczas.
„Rezultatem przeglądu będzie przyspieszenie transformacji NATO w kierunku silniejszego, bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego sojuszu” – napisał Colby w serwisie X. Dodał, że przegląd „przyczyni się do dalszej realizacji celu, jakim jest pełne przywrócenie NATO jego charakteru jako potężnej organizacji zdolnej do prowadzenia działań wojennych – NATO 3.0”.
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Rozpoczął się przegląd obecności sił zbrojnych USA w Europie prowadzony przez Pentagon - poinformował wiceszef Departamentu Obrony Elbridge Colby....
Wiceszef Pentagonu zaznaczył, że przegląd zapewni, iż rozmieszczenie sił USA w Europie odzwierciedlać będzie Strategię Bezpieczeństwa Narodowego z 2025 roku oraz Strategię Obrony Narodowej z 2026 roku. „W tym duchu przegląd przedstawi szereg opcji w tym kierunku, opartych na rygorze strategicznym, solidnej bazie empirycznej oraz jasnym rozumieniu realiów geopolitycznych i wojskowych” – podkreślił podsekretarz obrony ds. politycznych.
Zarówno Colby, jak i Hegseth są zwolennikami redukcji sił USA w Europie, tak aby uwolnić dodatkowych żołnierzy na potrzeby działań w innych częściach świata, zwłaszcza w obszarze Indo-Pacyfiku.
Amerykanie mają bojkotować Francję w ONZ do czasu zmiany przez Paryż retoryki pod adresem USA na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Do pierwszego takiego bojkotu doszło w czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconego Ukrainie. Gdy głos zabrał przedstawiciel Francji, delegacja USA opuściła salę obrad.
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Bojkot jest następstwem konfliktu, do jakiego w ONZ doszło między USA a Francją na tle głosowania ws. przedłużenia mandatu Volkera Türka, wysokiego komisarza ONZ ds. praw człowieka, o kolejne cztery lata. USA, wraz m.in. z Rosją i Koreą Północną, głosowały przeciw. Francja publicznie skrytykowała Waszyngton za przyłączenie się do tych państw i głosowanie przeciw propozycji przedłużenia mandatu Volkera Türka (ostatecznie jego mandat został przedłużony dużą większością głosów). Ambasador USA przy ONZ Mike Waltz w odpowiedzi oskarżył Francję o popieranie wysokiego komisarza ds. praw człowieka, który – jak stwierdził – krytykuje państwa demokratyczne, takie jak Stany Zjednoczone i Izrael, jednocześnie „spoufalając się z najgorszymi ciemiężycielami na świecie”. Nie rozwinął jednak tej wypowiedzi.
Dan Negrea, zastępca przedstawiciela USA przy ONZ, oświadczył, że amerykańska delegacja opuściła salę, na której odbywało się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w trakcie wystąpienia przedstawiciela Francji i będzie robić to nadal, dopóki Francja „nie zrezygnuje ze swojej protekcjonalnej i lekceważącej retoryki”. Dodał, że francuskie wypowiedzi były „upolitycznionym bełkotem” oraz „nieszczerymi politycznymi popisami”.
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