Atak podczas Parady Równości w Berlinie. Policja mówi o związkach sprawcy z islamistami

W sobotni wieczór samochód wjechał w tłum ludzi znajdujących się w parku Tiergarten, niedaleko Bramy Brandenburskiej i Placu Poczdamskiego, gdzie trwały obchody Christopher Street Day, jednej z największych Parad Równości w Europie.

Reklama Reklama

Zginęła jedna osoba, a co najmniej 16 zostało rannych. Stan kilku poszkodowanych jest ciężki. W nocy berlińska policja poinformowała, że zidentyfikowano podejrzanego. Jak przekazał rzecznik policji Florian Nath, mężczyzna jest powiązany z berlińską "sceną islamistyczną". Trwają intensywne poszukiwania, przeszukano już jedno z mieszkań w dzielnicy Schöneberg, jednak podejrzanego nie zatrzymano. Motyw ataku pozostaje przedmiotem śledztwa.

Do akcji skierowano jednostki specjalne i policyjne śmigłowce. O sytuacji na bieżąco informowany jest kanclerz Friedrich Merz.

Foto: REUTERS/Christian Mang

Pożary we Francji. Kolejne tysiące mieszkańców muszą opuścić domy

Bardzo trudna pozostaje sytuacja na południowym zachodzie Francji. W departamencie Żyronda zarządzono kolejną falę ewakuacji, obejmującą około 8 tys. mieszkańców okolic Bordeaux.

Łącznie z zagrożonych terenów ewakuowano już około 167 tys. osób, a kolejne 30 tys. opuściło domy w sąsiednim departamencie Landy.

Ogień strawił dotąd ponad 32 tys. hektarów lasów w Żyrondzie. Z żywiołem walczy 750 strażaków wspieranych przez samoloty gaśnicze, śmigłowce oraz tysiąc żołnierzy. Mimo ogromnej skali pożaru nie odnotowano ofiar śmiertelnych, jednak rannych zostało 54 strażaków.

Francuskie MSW ostrzega, że walka z ogniem potrwa jeszcze wiele dni.

Foto: REUTERS/Abdul Saboor

Hiszpania rozszerza stan wyjątkowy. Ewakuowano już blisko 100 tys. osób

Pożary nie odpuszczają również Hiszpanii. Rząd rozszerzył stan wyjątkowy na prowincję Toledo. Wcześniej obowiązywał on już w regionie Madrytu oraz prowincji Ávila.

Według hiszpańskich władz sytuacja pozostaje bardzo trudna. Ogień zmienia kierunek wraz z wiatrem, utrudniając akcję gaśniczą.

Łącznie ewakuowanych lub objętych nakazem pozostania w domach zostało już blisko 100 tys. osób. Żywioł pochłonął ponad 40 tys. hektarów terenów leśnych i rolniczych. W Walencji jedna osoba zginęła, a sześć zostało rannych. W gaszenie pożarów zaangażowali się także strażacy z Portugalii, Grecji i Włoch.

Rosja ponownie zaatakowała Kijów rakietami balistycznymi

W nocy rosyjska armia przeprowadziła kolejny atak na ukraińską stolicę. Według władz Kijowa wykorzystano m.in. pociski balistyczne.

Alarm przeciwlotniczy trwał około 50 minut. W kilku dzielnicach miasta spadające odłamki wywołały pożary, w tym w wielopiętrowym budynku mieszkalnym. Na razie nie ma informacji o ofiarach.

Prezydent Wołodymyr Zełenski już wcześniej ostrzegał, że Rosja może w najbliższych dniach ponownie przeprowadzić zmasowane ataki rakietowe.

Syn Jaira Bolsonaro oficjalnie wchodzi do wyścigu o prezydenturę Brazylii

W Sao Paulo senator Flavio Bolsonaro oficjalnie ogłosił swój start w październikowych wyborach prezydenckich.

Syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro zapowiedział, że jego celem jest odsunięcie od władzy Luiza Inácio Luli da Silvy. Podczas inauguracji kampanii stwierdził, że Brazylia została "porwana" i wymaga "uwolnienia".

Według opublikowanego dzień wcześniej sondażu Datafolha urzędujący prezydent Lula może liczyć w drugiej turze na 48 proc. poparcia, podczas gdy Flavio Bolsonaro uzyskałby 43 proc.