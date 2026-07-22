Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 21 na 22 lipca:

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USA przeprowadziły jedenastą falę uderzeń na Iran

W trwającej 75 minut kolejnej fali ataków USA na Iran, zaatakowane zostały irańskie centra dowodzenia, hangary lotnicze, magazyny dronów oraz infrastruktura logistyczna sił zbrojnych – wynika z komunikatu amerykańskiego Dowództwa Centralnego (CENTCOM). Celem tych uderzeń było „dalsze ograniczanie zdolności Iranu do zagrażania żegludze handlowej w cieśninie Ormuz” – głosi komunikat amerykańskiego Dowództwa.

Była to 11. noc z rzędu, gdy Amerykanie atakowali cele w Iranie. Tym razem, po raz pierwszy odkąd USA wznowiły uderzenia na Iran, było słychać eksplozje również w Teheranie, gdzie aktywna miała być obrona przeciwlotnicza.

Amerykanie mieli dokonać nalotu na miasto Bushehr, przeprowadzili także ataki bombowe na miasta Bandar Mahshahr i Behbehan w prowincji Chuzestan, a także w Tebriz, Sirik i Czabahar – podają irańskie media.

Ukraina znów uderza na cele w głębi Rosji

Ukraińcy zaatakowali w nocy cele w Kraju Krasnodarskim, Kraju Stawropolskim, celem ataku był także obwód leningradzki – wynika z komunikatów, które napływają z Rosji.

W Krasnodarze w płomieniach stanęło centrum logistyczne Wildberries, największej w Rosji platformy handlu internetowego. W ataku na centrum ranne zostały dwie osoby, a firma zarządziła ewakuację obiektu.

W Kraju Krasnodarskim w płomieniach stanął też skład paliw w mieście Armawir (ogień miał tu objąć 800 m2). Z kolei w Kraju Stawropolskim zaatakowany został kompleks magazynowy w Niewinnomyssku.

W związku z nocnymi atakami działanie zawiesiło tymczasowo lotnisko międzynarodowe w Petersburgu.

W New Jersey w wyborach mogły brać udział tysiące osób, które nie były obywatelami USA

Gubernator stanu New Jersey Mikie Sherrill poinformowała, że w latach 2023–2024 z powodu błędu systemu informatycznego około 6,6 tys. osób deklarujących brak obywatelstwa USA zostało zarejestrowanych na listach uprawnionych do głosowania – podała agencja Associated Press.

Jak poinformowała we wtorek demokratyczna gubernator New Jersey Mikie Sherrill, około 6,6 tys. osób, podczas wyrabiania prawa jazdy lub stanowego dokumentu tożsamości oświadczyło, iż nie są obywatelami USA. Zostali jednak błędnie zarejestrowani jako wyborcy w latach 2023–2024 z powodu błędu w systemie informatycznym stanowego urzędu ds. komunikacji (MVC), odpowiedzialnego m.in. za wydawanie praw jazdy. Do pomyłki doszło za kadencji poprzedniego gubernatora Phila Murphy'ego.

Jak podała Associated Press, według wstępnych ustaleń mniej niż 400 spośród błędnie zarejestrowanych osób oddało później głos. Sherrill zapowiedziała usunięcie wszystkich nieprawidłowych wpisów z rejestru wyborców, zmianę dostawcy systemu oraz wszczęcie dochodzenia. – Jestem oburzona lekkomyślnymi zaniedbaniami, które do tego doprowadziły oraz brakiem przejrzystości działań osób odpowiedzialnych w tamtym czasie. Podczas gdy administracja Trumpa próbuje wykorzystywać wybory do politycznych celów, ja dbam o ochronę naszych wyborów – oświadczyła. Sherrill zwróciła uwagę, że błędnie zarejestrowane osoby deklarowały przynależność do Partii Demokratycznej, Republikańskiej oraz status niezależnych wyborców. Wskazuje to na fakt, że problem nie dotyczył jednej opcji politycznej.

Wenezuela: Śmiertelne ofiary hantawirusa

Co najmniej trzy osoby zmarły na skutek infekcji hantawirusem na wschodzie Wenezueli – poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia tego kraju. Ofiarami hantawirusa są pacjenci ze stanu Anzoategui. Resort zdrowia Wenezueli wykluczył, aby w którymś przypadku doszło do zakażenia człowieka przez człowieka, sugerując, że do infekcji doszło poprzez kontakt z moczem, kałem lub śliną zakażonych gryzoni.

Ministerstwo poinformowało też o „wciąż badanych dwóch przypadkach zgonów wśród personelu medycznego w stanie Barinas”, na zachodzie Wenezueli. „Ich przyczyny wciąż nie zostały wyjaśnione” – przekazał resort zdrowia. Według wenezuelskich służb medycznych trzy potwierdzone zgony na skutek infekcji hantawirusem w Anzoategui nie mają związku ze śmiercią dwóch medyków ze stanu Barinas.

Nastoletnia aktorka, znana z filmów o Godzilli, zginęła w wypadku samochodowym

Kaylee Hottle, 18-letnia niesłysząca aktorka, znana z filmów „Godzilla vs. Kong” oraz „Godzilla i Kong: Nowe imperium”, zginęła w wypadku samochodowym w stanie Maryland – poinformowało biuro szeryfa hrabstwa Frederick.

Hottle była jedną z dwóch pasażerek samochodu, który przed godz. 3.00 zjechał z drogi i uderzył w betonowy przepust w miejscowości Ijamsville. Po wypadku kierowca został przewieziony do lokalnego szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu, natomiast drugi pasażer odmówił skorzystania z pomocy medycznej. Według wstępnych ustaleń jedną z przyczyn wypadku mogła być nadmierna prędkość.

Hottle, która doznała poważnych obrażeń w wypadku, zmarła w czasie transportu do szpitala – poinformował ojciec aktorki.

W filmach o Godzilli aktorka grała sierotę o imieniu Jia, która nawiązuje więź z Kongiem, komunikując się z nim za pomocą języka migowego.