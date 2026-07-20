Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 19 na 20 lipca:

Reklama Reklama

Ponad 400 dronów pojawiło się w nocy nad obwodem moskiewskim

Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że w nocy z 19 na 20 lipca nad obwodem moskiewskim pojawiło się ponad 400 dronów. Z informacji przekazywanych przez Sobianina wynika, że 85 dronów zostało strąconych na podejściach do Moskwy.

Tymczasem w serwisie Telegram pojawiają się doniesienia o ataku ukraińskich dronów na skład paliw w Podolsku (ok. 40 km od centrum Moskwy), mieszkańcy którego informują o eksplozjach. Do pożaru w wyniku ataku dronów miało dojść też na terenie kompleksu magazynowo-dystrybucyjnego rosyjskiego sklepu internetowego Wildberries w Podolsku.

W płomieniach miał też stanąć magazyn w kompleksie przemysłowym w podmoskiewskiej miejscowości Domodiedowo.

W nocy pojawiła się też informacja o wstrzymaniu ruchu pojazdów na Moście Krymskim. Eksplozje miały rozlec się w Jałcie na okupowanym Półwyspie Krymskim.

Hiszpania wygrywa mundial, Rodri najlepszym piłkarzem mistrzostw świata

W finale mundialu Hiszpania, po dogrywce, pokonała 1:0 Argentynę i po raz drugi w historii wywalczyła tytuł mistrzów świata. Do Hiszpanów trafiły też wszystkie indywidualne wyróżnienia dla piłkarzy – najlepszym młodym piłkarzem mundialu został Pau Cubarsí, najlepszym bramkarzem Unai Simón, a najlepszym piłkarzem mundialu – Rodri. Korona króla strzelców trafiła do Kyliana Mbappé, który zakończył turniej z 10 golami na koncie, jest też obecnie piłkarzem z największą liczbą trafień na mundialach w historii (na mistrzostwach świata zdobył już 22 gole).

Sam finał był widowiskiem jednostronnym – Hiszpania wyraźnie dominowała nad Argentyną, która pierwszy strzał na bramkę rywala oddała dopiero w samej końcówce dogrywki. Argentyna kończyła mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Enzo Fernándeza.

Rośnie liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli

Liczba ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli z 24 czerwca wzrosła do 5 208 – ogłosił przewodniczący wenezuelskiego parlamentu Jorge Rodríguez. Liczba osób przebywających w obozach przejściowych zbliża się do 24 tysięcy.

W najnowszym bilansie, opublikowanym przez Rodrígueza na platformie Telegram, liczba rannych nie zmieniła się i wynosi 16 740 osób. Według przedstawionego bilansu 17,9 tys. osób straciło dach nad głową, a w 107 funkcjonujących w kraju obozach przejściowych przebywa 23,8 tys. osób.

Przewodniczący parlamentu podał, że po trzęsieniach ziemi uratowano 6 462 osoby.

Istnieją obawy, że rzeczywisty bilans ofiar śmiertelnych kataklizmu może być znacznie wyższy niż wynika z publikowanych obecnie oficjalnych danych. Na jednej z nieoficjalnych stron internetowych gromadzących zgłoszenia o osobach poszukiwanych, z którymi po podwójnym trzęsieniu ziemi utracono kontakt, znajduje się prawie 30 tys. nazwisk.

Kolejne ataki USA na Iran, cena ropy przekracza symboliczną granicę

Dziewiątą noc z rzędu USA atakowały cele w Iranie. Dowództwo Centralne (CENTCOM) w opublikowanym komunikacie podało, że w nocnym ataku Amerykanie zaatakowali centra dowodzenia, pozycje obrony przeciwlotniczej i radary, a także stanowiska rakietowe i dronowe oraz sieci komunikacyjne. Ataki miały na celu „dalsze zmniejszanie możliwości Iranu w zakresie przeprowadzania ataków na statki handlowe i cywilnych marynarzy przepływających przez cieśninę Ormuz”.

Donald Trump, komentując najnowszy atak na Iran w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że był on wyjątkowo mocny i przeprowadzony „na cześć trzech, bardziej jest to prawdopodobne, że trzech niż dwóch, wielkich patriotów”. To nawiązanie do amerykańskich ofiar irańskiego ataku odwetowego na bazę w Jordanii. – Niewiele im tam zostało. Mają trochę rakiet. Mają trochę dronów. Mają pewne zdolności produkcyjne, ale niewielkie. My kontrolujemy cieśninę (Ormuz). Oni nie kontrolują niczego. Zobaczymy więc, co się wydarzy – mówił o sytuacji Iranu Trump.

Eskalacja konfliktu między USA a Iranem wywołuje dalszy wzrost cen ropy. Cena baryłki ropy naftowej Brent wzrosła na otwarciu sesji azjatyckiej powyżej 90 dolarów za baryłkę, osiągając najwyższy poziom od połowy czerwca. Notowania ropy Brent z dostawą na wrzesień skoczyły o ponad 3 proc. do ok. 90,50 dol., a amerykańskiej WTI do 84,50 dol.