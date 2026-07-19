Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 18 na 19 lipca 2026 r.:

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Wojska USA atakowały Iran

Podczas ósmej nocy amerykańskich operacji celem ataku stały się irańskie instalacje radarowe, jednostki obrony powietrznej, siły morskie oraz magazyny rakiet i dronów – poinformował CENTCOM.

50 tys. żołnierzy USA nadal stacjonuje na Bliskim Wschodzie i jest gotowych do ewentualnych kolejnych operacji - przekazało dowództwo.

Irańska państwowa agencja informacyjna IRNA powiadomiła, powołując się na lokalnych mieszkańców, że eksplozje słychać było w nocy w rejonie portowego miasta Bandar Abbas i na wyspie Keszm. Agencja informacyjna Tasnim, powiązana z IRGC, dodała, że w ostatnich dniach amerykańskie naloty spowodowały uszkodzenia „części infrastruktury” na wyspie. Agencja Mehr poinformowała o amerykańskich atakach na Sirik, port położony nad cieśniną Ormuz.

W odpowiedzi na amerykański ostrzał irańska armia oznajmiła, że przypuściła atak z użyciem dronów na dwie bazy USA w Kuwejcie - przekazała agencja AFP. Były to „zakrojone na szeroką skalę ataki z wykorzystaniem dronów kamikaze na skład amunicji armii amerykańskiej w Camp Udairi oraz na system radarowy Patriot i radar lotniczy w bazie lotniczej Ali Al Salem w Kuwejcie”.

Rosjanie wystrzelili 40 pocisków balistycznych na Kijów

Wojska rosyjskie wystrzeliły w stronę Kijowa około 40 pocisków balistycznych, w tym Iskander-M, Cyrkon i S-400. Atak trwał około 40 minut i był największym pod względem liczby użytych pocisków balistycznych wymierzonym w stolicę Ukrainy od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji.

Pociski oraz spadające odłamki doprowadziły do pożarów i poważnych uszkodzeń budynków w pięciu dzielnicach Kijowa: Desniańskiej, Dnieprowskiej, Szewczenkowskiej, Światoszyńskiej i Sołomiańskiej. Uszkodzona została również stacja metra Łukjaniwska, która została tymczasowo wyłączona z użytkowania. W pobliskiej Buczy rosyjskie uderzenia wymierzone w obiekty logistyczne raniły dwie osoby.

Państwowa Służba Ratunkowa Ukrainy (DSNS) poinformowała, że w wyniku ataku w Kijowie zginęła jedna osoba, a 15 zostało rannych. Ratownicy prowadzą działania w kilku miejscach, gdzie nadal trwa usuwanie skutków ostrzału i poszukiwanie poszkodowanych.

Anglia zajęła trzecie miejsce na mistrzostwach świata 2026

Reprezentacja Anglii zajęła trzecie miejsce na mistrzostwach świata 2026. W spotkaniu o brązowy medal pokonała Francję 6:4, choć przed meczem za faworytów uchodzili podopieczni Didiera Deschampsa.

Anglicy od początku narzucili wysokie tempo i już do przerwy prowadzili aż 4:0. Po zmianie stron Francuzi ruszyli do odrabiania strat i zdołali znacząco zmniejszyć różnicę, jednak nie byli w stanie odwrócić losów spotkania. Ostatecznie piłkarze z Wysp zwyciężyli 6:4, zapewniając sobie trzecie miejsce na mundialu.

Bracia Tate zatrzymani w Miami

Kontrowersyjni influencerzy bracia Andrew i Tristan Tate zostali w sobotę zatrzymani przez amerykańskich funkcjonariuszy w Miami – podały media. Zatrzymanie ma związek z brytyjskim wnioskiem o ekstradycję w sprawie zarzutów m.in. o gwałt i handel ludźmi.

Jak podał portal TMZ, do zatrzymania przez funkcjonariuszy US Marshall Service doszło tuż przed organizowaną przez Tate'ów galą walk w Miami. Jak poinformowała brytyjska prokuratura, Londyn wystąpił z wnioskiem o ekstradycję mężczyzn, obywateli brytyjskich. Ma to być wynik postawienia nowych zarzutów przez śledczych, w tym siedem dotyczących przypadków zgwałcenia.

Brytyjska prokuratura już w maju postawiła listę 21 zarzutów Tate'om. Łącznie z nowymi, Andrew Tate, były kickbokser, a obecnie kontrowersyjny influencer, stoi w obliczu 42 zarzutów, w tym gwałtu, handlu ludźmi, nieprzyzwoitych zdjęć dziecka, „ekstremalnej pornografii” i napaści. Tristanowi Tate'owi postawiono 17 zarzutów, w tym napaści seksualnej, gwałtu i handlu ludźmi, poinformowali urzędnicy. Łącznie zarzuty dotyczą przestępstw przeciwko siedmiu kobietom.