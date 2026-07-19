„Republikanie powinni dodać Iran do ustawy o sankcjach wobec Rosji. Lindsey właśnie tego chciał i to miało się stać. WAŻNE!!!” – napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

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Projekt ustawy o sankcjach przeciwko Rosji

Odniósł się w ten sposób do projektu ustawy o sankcjach przeciwko Rosji, opracowanej przez republikańskiego senatora Lindseya Grahama, który zmarł w ubiegłym tygodniu. Na dzień przed śmiercią Graham ogłosił, że doszedł do porozumienia z Białym Domem – który przez ponad rok blokował jego inicjatywę – w sprawie poparcia dla jego projektu.

Trump już po śmierci Grahama powiedział, że „słyszał”, że do sankcji przeciwko Rosji dodane zostaną sankcje przeciwko Iranowi. Takie zapisy nie znalazły się jednak w opublikowanym w tym tygodniu nowym tekście projektu.

Kongresmeni nie chcą włączać do przepisów sankcji przeciwko Iranowi

Jak powiedziało PAP źródło w Kongresie zaangażowane w prace nad projektem, ustawodawcy z obu partii nie mieli zamiaru włączać do przepisów sankcji przeciwko Iranowi.

– Obawiam się, że to może być próba storpedowania tej ustawy – powiedział rozmówca związany z Partią Demokratyczną.

W projekcie znalazły się m.in. sankcje przeciwko rosyjskiej flocie cieni, firmom z sektora energetycznego i finansowego, a także uprawnienia do nałożenia ceł w wysokości do 100 proc. na towary z krajów nabywających od Rosji najwięcej ropy naftowej i gazu ziemnego. Jeszcze w maju Izba Reprezentantów, niższa izba Kongresu USA, przegłosowała podobny projekt, ale nie zawierał on przepisów o cłach i dodawał zapisy o środkach na pożyczki dla Ukrainy na zakup sprzętu wojskowego.