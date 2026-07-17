Donald Trump
Milicje, określające się mianem Islamskiego Oporu w Iraku, ogłosiły, że oferują za głowę prezydenta USA 10 mln dolarów dla osoby, organizacji bądź instytucji, która zorganizuje zamach na Donalda Trumpa – poinformował irański portal Press TV.
Milicje wzywające do zabicia Trumpa oświadczyły, że zamach ma być odwetem za śmierć generała Kasema Sulejmaniego, a także Abu Mahdiego al-Muhandisa. O przeprowadzeniu operacji, w w której obaj zginęli, zdecydował bezpośrednio Trump.
Czytaj więcej
Do końca września stacjonujące jeszcze w Iraku amerykańskie wojska opuszczą ten kraj - zapowiedział premier Iraku Ali al-Zaidi, który spotkał się w...
Pieniądze na nagrodę zostały zebrane z darowizn przekazanych przez członków i zwolenników szyickich ugrupowań w Iraku – przekazała Press TV. W ocenie milicji szyickich „przestępcze chełpienie się” Trumpa zabójstwem Sulejmaniego i Muhandisa było „najbardziej oczywistą oznaką moralnego upadku rządu USA”, a „zuchwałość” Trumpa tylko dodatkowo udowodniła „nieśmiertelność czystej krwi” zabitych i przyniosła „wieczną hańbę” ich zabójcy.
„Wolni ludzie świata będą nadal ścigać zabójcę dzieci i naukowców”, a „ciemiężcy nigdy nie zaznają pokoju” – ogłosiły ugrupowania wspierane przez Iran.
Irackie szyickie milicje zaczęły przedstawiać się jako Islamski Opór w Iraku, kiedy Hamas najechał zbrojnie w 2023 r. Izrael. Pod tą parasolową nazwą ugrupowania te atakowały wojska amerykańskie stacjonujące w Iraku i Syrii, informowały również o uderzeniach na Izrael. Zdaniem analityków amerykańskiego konserwatywnego think tanku Washington Institute, działające niezależnie milicje zaczęły korzystać ze wspólnego „szyldu” w ramach „strategii fasadowej”, ułatwiającej unikanie odpowiedzialności za ataki na siły USA.
Trump od dawna przekonuje, że Iran usiłuje dokonać na niego zamachu. Podczas niedawnego szczytu NATO w Ankarze powiedział, że od dawna jest „na liście” Irańczyków.
Magazyn „Time” przypomniał, że w 2024 r. obywatel Pakistanu Asif Merchant został skazany za spisek mający na celu zabicie amerykańskich polityków, w tym Trumpa. W ocenie władz w Waszyngtonie mężczyzna działał na zlecenie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i miał wynająć płatnych zabójców na terytorium USA. W tym samym roku Departament Sprawiedliwości ogłosił zarzuty wobec obywatela Afganistanu Farhada Shakeriego, utrzymując, że opracowywał on plany zamachu na Trumpa na zlecenie władz Iranu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas