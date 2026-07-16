Pierwszy sklep Duży Ben działający w nowym modelu franczyzowym został otwarty w Plewiskach pod Poznaniem
Pierwszą placówkę w nowym modelu franczyzowym otwarto w Plewiskach pod Poznaniem. To początek transformacji, która w najbliższych kilkunastu miesiącach ma objąć kolejne sklepy Duży Ben w całej Polsce.
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Jak informuje portal dlahandlu.pl, proces przechodzenia z modelu agencyjnego na franczyzowy potrwa do końca 2027 r. Wszystkie nowo otwierane sklepy sieci będą już działać wyłącznie jako franczyzy. Eurocash liczy, że współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami pozwoli szybciej reagować na zmiany na rynku.
Transformacja będzie prowadzona etapami. W pierwszej kolejności obejmie województwa mazowieckie, wielkopolskie, dolnośląskie i zachodniopomorskie. Najważniejszymi rynkami mają być Warszawa, Poznań, Wrocław oraz Szczecin.
Eurocash zapowiada, że pokryje koszty związane z przebudową sklepów. Finansowanie obejmie między innymi nowe witryny, zmianę aranżacji wnętrz oraz elementy ekspozycji produktów. Ma to ułatwić przedsiębiorcom dołączenie do sieci i przyspieszyć przekształcanie kolejnych punktów.
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Jednym z najważniejszych efektów przejścia na franczyzę będzie możliwość otwierania sklepów również w dni objęte ograniczeniami handlu. Dotychczasowy model agencyjny nie zapewniał takich możliwości.
Eurocash zakłada, że nowy system zwiększy liczbę sklepów oraz ich dostępność i pozwoli Dużemu Benowi szybciej rozwijać się w kolejnych latach.
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