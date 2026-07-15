W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Rekordowe finansowanie startupów w Polsce

Pierwsze półrocze 2026 przyniosło rekord na polskim rynku venture capital. Wartość transakcji przekroczyła 4,6 mld zł, głównie dzięki ogromnym rundom finansowania ElevenLabs i ICEYE. Eksperci podkreślają jednak, że po wyłączeniu tych dwóch transakcji rynek nadal pozostaje wymagający. Coraz większą nadzieję daje natomiast rosnąca liczba koinwestycji funduszy oraz aniołów biznesu, co poprawia dostęp startupów do kapitału i zwiększa konkurencję między inwestorami.

Trump wycofuje się z opłat za Cieśninę Ormuz

Walki między Stanami Zjednoczonymi a Iranem trwają, jednak Donald Trump zrezygnował z pomysłu pobierania opłat za ochronę statków przepływających przez Cieśninę Ormuz. W zamian zaproponował państwom korzystającym z tego szlaku zwiększenie inwestycji w USA. Nie uspokoiło to jednak rynku – ropa Brent utrzymuje się powyżej 85 dol. za baryłkę, a dodatkowym zagrożeniem stały się zapowiedzi ataków jemeńskich Huti na statki przepływające przez cieśninę Bab al-Mandab.

Chiny zwiększają eksport, Bruksela szykuje odpowiedź

Chiński eksport wzrósł w czerwcu aż o 27 proc. rok do roku. Motorem wzrostu pozostają sektor motoryzacyjny, fotowoltaika oraz sztuczna inteligencja, a miesięczny eksport samochodów po raz pierwszy przekroczył milion sztuk. Rosnąca nadwyżka handlowa wobec Unii Europejskiej skłoniła Komisję Europejską do zapowiedzi kolejnych działań ograniczających napływ tanich produktów z Chin jeszcze przed jesiennymi negocjacjami handlowymi z Pekinem.

Rosyjskie rafinerie pod coraz większą presją

Ukraińskie drony zaatakowały największą rafinerię Gazprom Nieftu w Baszkirii. Według Bloomberga w ciągu ostatnich 100 dni Ukraina uderzyła już w 24 z 34 największych rosyjskich rafinerii, ograniczając moce przerobowe o ponad 3 mln baryłek dziennie. Produkcja rosyjskich rafinerii spadła tym samym do najniższego poziomu od 2022 r..

WIG20 najwyżej od blisko dwóch dekad

Ekonomiści pozostają optymistami wobec perspektyw polskiej gospodarki, wskazując na inwestycje finansowane z KPO, funduszy unijnych oraz wydatków obronnych. Dobre prognozy wspierają również warszawską giełdę – WIG20 przekroczył poziom 3800 pkt. po raz pierwszy od 2007 r. i znalazł się zaledwie kilka proc. od historycznego rekordu.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.