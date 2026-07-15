MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z PGE

PGE od lat realizuje inicjatywy w ramach odpowiedzialnego biznesu, wychodząc z założenia, że tylko długofalowe, systemowe wspieranie kluczowych obszarów życia społecznego może przynieść pożądane efekty. Dotychczasowe działania będą prowadzone na jeszcze większą skalę, Grupa PGE zamierza zrealizować kilkadziesiąt projektów z dziesiątkami wiodących instytucji w całej Polsce, od parków narodowych, przez placówki edukacyjne i muzea, aż po wyspecjalizowane jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk.

Wiceprezeska spółki Katarzyna Rozenfeld mówiła podczas konferencji omawiającej zaangażowanie społeczne PGE, że społeczeństwa stają się wielkie, gdy starsi ludzie sadzą drzewa, choć wiedzą, że sami nigdy nie usiądą w ich cieniu. Robią to, bo wierzą, że są rzeczy większe niż jedno pokolenie. – W tym duchu spotykamy się z państwem i inaugurujemy nowy rozdział zaangażowania społecznego grupy. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego firma energetyczna zajmuje się edukacją, zdrowiem, kulturą czy nauką. Odpowiedź jest prosta: na PGE, jako największej grupie energetycznej w kraju, spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Jego fundamentem są oczywiście stabilne dostawy energii dla milionów odbiorców, domów, przedsiębiorstw, szkół i szpitali. Ale bezpieczeństwo ma też inny wymiar. To troska o czyste środowisko, rozwój nauki, która pozwala mądrze decydować o przyszłości, oraz wspieranie zdrowia, bez którego wszystko inne traci znaczenie – podkreślała.

Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska, zaznaczał, że nowoczesny biznes potrafi łączyć interesy gospodarcze z dobrem lokalnych społeczności i ochroną polskiego dziedzictwa przyrodniczego. Dynamiczny rozwój sektora przemysłowego i ochrona natury nie muszą stać w sprzeczności, wręcz przeciwnie – mogą i powinny się wzajemnie napędzać. Podkreślał, że budowa bezpieczeństwa kraju, jego suwerenności energetycznej, oparta będzie na przyjaznych środowisku technologiach. – Nasza przyroda jest częścią naszego dziedzictwa tożsamościowego, kulturowego, przyrodniczego. (...) My dziś musimy szukać jak najwięcej płaszczyzn współpracy między biznesem, strukturami państwa, lokalnym samorządem, by tworzyć projekty, które będą rozwojowe, ale nie będą stały w kontrze do ochrony przyrody. To się da zrobić – informował Dorożała.

Wiceminister podkreślał też rolę Grupy PGE, która angażuje się w ochronę środowiska naturalnego, wspierając różne instytucje. – Byłem niedawno w Bieszczadzkim Parku Narodowym, wcześniej w Wolińskim Parku Narodowym, również na 30-leciu Narwiańskiego Parku Narodowego. Muszę państwu powiedzieć, że w każdym z tych miejsc zawsze pojawia się logo PGE jako partnera. (…) Serdecznie za to dziękujemy, bardzo doceniamy to wsparcie – mówił wiceminister.

PGE Energia Natury: biznes w harmonii z przyrodą

Ochrona środowiska, bioróżnorodność i edukacja ekologiczna od lat stanowiły ważny punkt w strategii zrównoważonego rozwoju Grupy PGE. W 2026 r. skonsolidowano je w ramach jednego projektu, PGE Energia Natury. Zwiększyło się też zaangażowanie spółki w tym obszarze. W minionym roku wsparcie otrzymały 22 podmioty, w tym roku będzie ich już 31. Kwota dofinansowania wzrośnie z 2,4 mln zł do blisko 3,7 mln zł.

W programie od 2026 r. uczestniczą wszystkie 23 parki narodowe funkcjonujące na terytorium Polski. Kontynuowana jest też współpraca z Lasami Państwowymi. – Lasy Państwowe to dla nas wieloletni i sprawdzony partner. Podpisany dziś list intencyjny przenosi tę współpracę na skalę ogólnopolską i nadaje jej trwałe ramy: od sadzenia lasów, przez ochronę gatunków, po edukację ekologiczną – mówi Katarzyna Rozenfeld, wiceprezeska PGE.

Ogólnopolski wymiar porozumienia otwiera przed leśnikami nowe możliwości w zakresie ochrony ekosystemów i walki z zagrożeniami, przed którymi stają polskie lasy w dobie gwałtownych zmian klimatycznych. – Wspólne działania, od sadzenia lasów, przez ich sprzątanie, aż po ochronę ekosystemów i eliminowanie gatunków inwazyjnych, przynoszą wymierne efekty dla bioróżnorodności – informował Cezary Świstak, zastępca dyrektora generalnego ds. zrównoważonej gospodarki leśnej. Współpraca ma też przełożyć się m.in. na zwiększanie dostępności obiektów edukacyjnych dla osób niedowidzących i ochronę najcenniejszych zasobów przyrodniczych kraju.

Wśród przykładowych działań w obszarze środowiskowym są inicjatywy podejmujące ochronę bocianów, w czym brała udział spółka PGE Dystrybucja, która wraz z przyrodnikami i lokalnymi społecznościami zmodernizowała dotychczas ponad 1100 platform gniazdowych dla bocianów białych. Tego typu działania przynoszą podwójny efekt – chronią ptaki przed porażeniem prądem, a jednocześnie zabezpieczają napowietrzne linie elektroenergetyczne przed uciążliwymi i kosztownymi awariami. Co roku energetycy angażują się też w akcję obrączkowania młodych osobników, dostarczając ornitologom cennych danych telemetrycznych.

PGE Energia Nauki: inwestycja w kompetencje przyszłości

Nowym, autonomicznym programem jest PGE Energia Nauki. – W PGE wiemy, że nauka nie jest czymś odległym, zamkniętym w laboratoriach. Jest blisko nas, wpływa na nasze życie. Przygotowuje nas na wyzwania przyszłości. Dlatego wspieramy instytucje naukowe, muzea i centra edukacyjne. Pomagamy tym, którzy rozbudzają ciekawość, pokazują, że nauka nie jest daleko od codziennego życia i że nie trzeba być ekspertem, by się nią interesować – mówiła Agata Bąbała, kierowniczka ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w PGE.

W minionym roku szkolnym PGE zainaugurowała projekt edukacyjny „Lekcja przyszłości – energia dla pokoleń”. Udział w nim wzięło blisko 7 tys. dzieci ze 120 szkół. – Młodzi ludzie są ciekawi świata, chcą rozmawiać o energii, nowych technologiach i o tym, jak będzie wyglądała przyszłość. Naszą rolą jest stworzyć im do tego przestrzeń – podkreślała Bąbała.

PGE w 2026 r. współpracuje w obszarze nauki z 12 beneficjentami – z muzeami geologicznymi i przyrodniczymi, jednostkami PAN oraz innymi instytucjami edukacyjnymi, tworząc nowoczesne przestrzenie edukacyjne, organizując warsztaty i realizując projekty, które pokazują, że nauka może być fascynująca.

– Kiedy młody człowiek może samodzielnie spojrzeć przez mikroskop, zobaczyć skamieniałość sprzed milionów lat albo odkryć historię ziemi zapisaną w minerałach, wiedza przestaje być teorią, a staje się przygodą – mówiła Agata Bąbała. Dodała, że młodzieńcze fascynacje bywają impulsem do tworzenia innowacji, które zmieniają świat. W szerszej perspektywie to właśnie potencjał intelektualny kształtuje siłę ekonomiczną państwa i dobrobyt obywateli, będąc zarazem fundamentem, bez którego trudno wyobrazić sobie udaną modernizację krajowego sektora energii.

PGE Energia Zdrowia: odpowiedzialność nie tylko za pracowników

Trzeci program, PGE Energia Zdrowia, jest odpowiedzią na rosnące wyzwania cywilizacyjne związane z dobrostanem fizycznym i psychicznym obywateli. PGE łączy tu działania zewnętrzne z rozwiniętym systemem profilaktyki skierowanym bezpośrednio do kilkudziesięciotysięcznej załogi pracowników zatrudnionych w spółkach grupy.

Na finansowanie zewnętrznych inicjatyw prozdrowotnych i pomocowych firma przeznaczyła ponad 2,14 mln zł. Budżet ten pozwala na realne wsparcie organizacji pozarządowych i fundacji działających m.in. w obszarze ochrony zdrowia psychicznego oraz pomoc osobom z niepełnosprawnościami czy chorobami onkologicznymi. Wspólnie z Fundacją Twarze Depresji organizuje eksperckie webinary i grupy wsparcia przeciwdziałające kryzysom psychicznym wśród dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Z kolei wraz z Fundacją TAKpełnosprawni prowadzi program „Moc Różnorodności”, którego celem jest budowanie kultury otwartości, przełamywanie barier oraz realne włączanie osób z niepełnosprawnościami do środowiska pracy.

Dużo dzieje się w obszarze zdrowia również wewnątrz grupy. W 2025 r. pracownicy firmy skorzystali z ponad 2600 konsultacji medycznych, które zostały zorganizowane bezpośrednio w ich miejscach pracy w dziesięciu lokalizacjach. W tym roku takich badań zostanie przeprowadzonych o około 50 proc. więcej. – Nikogo nie trzeba przekonywać, że ogromna transformacja, przed którą stoi Polska i Polska Grupa Energetyczna, nie zostanie zrealizowana, jeśli nasi pracownicy nie będą zdrowi – podkreślała Katarzyna Rozenfeld, wiceprezes PGE.

Przejście od pojedynczych akcji do systemowych programów to wyraz dojrzałości w myśleniu o roli dużych firm. Prawdziwa odpowiedzialność zaczyna się bowiem tam, gdzie czysty biznes uwzględnia nie tylko wyniki finansowe najbliższych kwartałów, ale też perspektywy kolejnych dekad – czy to w postaci odradzających się zasobów przyrodniczych, ekosystemów leśnych, zdrowego społeczeństwa, czy kapitału intelektualnego, który ukształtuje przyszłość.

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z PGE