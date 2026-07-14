Do wypadku doszło we wtorek przed godz. 13.00 w Kowalewicach w gminie Darłowo na Pomorzu Zachodnim.
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Jak przekazała PAP prok. Dziadczyk, w wypadku brały udział dwa pojazdy – hulajnoga i nieoznakowany radiowóz.
– Kierujący hulajnogą nastolatek nie żyje. Na miejscu zdarzenia trwają czynności, przeprowadzane są oględziny, są prokurator i komendant powiatowy policji. Trwa ustalanie okoliczności wypadku – powiedziała prok. Dziadczyk.
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Dodała, że policjanci biorący udział w zdarzeniu byli na służbie i „wracali z czynności”.
– Na razie nie ma decyzji o ich zatrzymaniu – wskazała prokurator.
Zaznaczyła, że postępowanie prowadzone będzie w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
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