Do wypadku doszło we wtorek przed godz. 13.00 w Kowalewicach w gminie Darłowo na Pomorzu Zachodnim.

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Śmiertelny wypadek w Kowalewicach. Zginął nastolatek na hulajnodze

Jak przekazała PAP prok. Dziadczyk, w wypadku brały udział dwa pojazdy – hulajnoga i nieoznakowany radiowóz.

– Kierujący hulajnogą nastolatek nie żyje. Na miejscu zdarzenia trwają czynności, przeprowadzane są oględziny, są prokurator i komendant powiatowy policji. Trwa ustalanie okoliczności wypadku – powiedziała prok. Dziadczyk.

Dodała, że policjanci biorący udział w zdarzeniu byli na służbie i „wracali z czynności”.

– Na razie nie ma decyzji o ich zatrzymaniu – wskazała prokurator.

Zaznaczyła, że postępowanie prowadzone będzie w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.