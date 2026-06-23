Jak przekazała KGP, dotychczasowy komendant CBŚP nadinsp. Cezary Luba został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego - na wiceszefa tej jednostki.

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KGP przypomniała, że nowy Komendant CBŚP to funkcjonariusz z 30-letnim doświadczeniem w policji, którego zawodowa droga od wielu lat związana jest ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. „Przez ponad dwie dekady pełnił służbę w strukturach Centralnego Biura Śledczego, zdobywając doświadczenie w realizacji najtrudniejszych zadań wymierzonych w grupy przestępcze działające zarówno w kraju, jak i poza jego granicami" - podkreśliła KGP.

Wskazała, że w czasach, gdy przestępczość coraz częściej wykorzystuje nowe technologie, międzynarodowe powiązania i zaawansowane metody działania, doświadczenie, wiedza i skuteczne przywództwo mają szczególne znaczenie. „To właśnie one stanowią fundament codziennej walki z najgroźniejszymi formami przestępczości" - zaznaczyła KGP.

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Kim jest nowy komendant Centralnego Biura Śledczego Policji?

Nadinsp. Kamil Borkowski służbę w Policji pełni od 1996 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu i Akademii Sztuki Wojennej.

Był naczelnikiem Wydziału Do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, naczelnikiem Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu oraz Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku.

Otrzymał też odznaczenia państwowe i resortowe: Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” i Złotą Odznakę „Zasłużony Policjant”.