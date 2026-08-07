Nolan odnalazł Homera. „Odyseja” jest opowieścią o nas, nie o starożytności

Czym jest historia? – To rodzaj zawierania bliskiej znajomości z ludźmi, zbiorowościami, których już dawno nie ma, a w których ja szukam czegoś, co pozwala mi się z nimi porozumieć – taką definicję podał prof. Karol Modzelewski w ostatniej rozmowie z „Gazetą Wyborczą”, która została opublikowana już po jego śmierci (Karol Modzelewski zmarł 28 kwietnia 2019 r. – red.).

Czy z mitami jest podobnie? Czy można zawrzeć bliską znajomość z herosem? Czy można się porozumieć z Odyseuszem? Nigdy nie było łatwiej. Chyba że w starożytności.