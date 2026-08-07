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Jan Maciejewski: „Ojczyzna” i „Odyseja” są o tym samym nieoczywistym przedsięwzięciu

Powrót jest skomplikowanym, nieoczywistym przedsięwzięciem. Wracając, trzeba ustanowić, ufundować na nowo miejsca, które się dawno temu opuściło. To sztuka, więcej niż rzemiosło.

Publikacja: 07.08.2026 18:08

Jan Maciejewski: „Ojczyzna” i „Odyseja” są o tym samym nieoczywistym przedsięwzięciu

Foto: materiały promocyjne

Jan Maciejewski

Pod osłoną nocy czy w blasku fleszy? Pod przebraniem, a może zapowiedziany afiszami i artykułami? Witany przez jednego, ostatniego, który jeszcze na niego czekał czy na konferencji prasowej? I przede wszystkim: po co i dla kogo? Przywrócić stary porządek, czy podżyrować ten nowy – ten, o którym wie doskonale, że jest budowany na kłamstwie i podłości i nic więcej poza podłością i kłamstwem nie będzie w stanie stworzyć. I kto na niego czeka? Człowiek czy idea? Rodzina czy przekonanie o własnej wyjątkowości i posłannictwie? A nie zapominajmy – co zrobi z zalotnikami? Urządzi im krwawą rzeź czy może pojednawczo uściśnie rękę, przyjmie od nich wyrazy uznania, odwzajemni je chłodnym, ale grzecznym skinieniem głowy. A na koniec wszyscy razem zrobią sobie kilka „rodzinnych” zdjęć.

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