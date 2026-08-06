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Tomasz Terlikowski: Słów Brauna nie wolno lekceważyć. Mundurowi w wyborach do zmiany

Zapowiedzi Grzegorza Brauna są niebezpieczne dla państwa polskiego, a część jego słów powinna skłonić do działania nie tylko służby, ale i polityków. Tego nie należy lekceważyć.

Publikacja: 06.08.2026 10:03

Grzegorz Braun na Marszu Niepodległości

Grzegorz Braun na Marszu Niepodległości

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Tomasz Terlikowski

Tak właśnie jest ze skandaliczną zapowiedzią, że z list braunistów startować będą „żołnierze, policjanci, funkcjonariusze służb jawnych, ale i tajnych”. – Deklaruję, że na listach wyborczych Konfederacji Korony Polskiej, na których znajdą się kandydaci szerokiego frontu gaśnicowego, na stałym, piątym miejscu będziecie mogli znaleźć kandydatów mundurowych – zapowiedział Grzegorz Braun. A zaraz potem dodał, że fundamentalną dla niego kwestią nie jest to, czy mundurowy na jego listach zaczynał karierę w wolnej Polsce czy w PRL, ale to, jaki jest jego stosunek do Ukrainy i Ukraińców. – Ważne jest to, kto chce być Polakiem, a kto woli być „ukropoliniakiem” – podkreślał Braun.

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