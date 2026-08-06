Użytkownicy mObywatela lub mObywatela w wersji Junior do środy mieli czas, by zaktualizować certyfikaty swoich dokumentów. Aby to zrobić wystarczyło zalogować się do aplikacji, żeby aktualizacja przebiegła automatycznie.

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Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że jeśli komuś nie udało się zaktualizować certyfikatów, dokumenty wygasły, dlatego aby ponownie z nich korzystać, trzeba przywrócić ich ważność. Bez tego nie będzie można już potwierdzić aplikacją swojej tożsamości m.in. w urzędach i instytucjach państwowych, w bankach i placówkach finansowych, na poczcie, w przychodniach i aptekach, podczas kontroli biletów w środkach komunikacji publicznej, a także w lokalu wyborczym podczas głosowania.

Co trzeba zrobić po upływie terminu na zalogowanie w Obywatelu

Po 5 sierpnia i wygaśnięciu certyfikatów dalsze kroki będą zależały od rodzaju dokumentu:

część dokumentów będzie wymagała ręcznej aktualizacji w aplikacji,

mDowód i Dokument ochrony czasowej będą wymagały ponownego uwierzytelnienia za pośrednictwem Węzła Krajowego (czyli przejście przez identyfikację za pomocą np. e-Dowodu, Profilu Zaufanego lub za pośrednictwem Bankowości elektronicznej),

Legitymacja studencka będzie wymagała pobrania nowego kodu QR w dziekanacie i ponownego dodania dokumentu,

dokumenty w mObywatelu Juniorze będą wymagały wygenerowania nowego kodu QR w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) i ponownego dodania dokumentu.

Co jest potrzebne do przywrócenie ważności dokumentów w mObywatelu

W przypadku mDowodu i dokumentu ochrony czasowej niezbędne będzie potwierdzenie tożsamości przy użyciu e-dowodu, profilu zaufanego lub przez bankowość elektroniczną.

Pozostałe dokumenty będzie można zaktualizować jedynie ręcznie: legitymację szkolną przy użyciu ponownie wygenerowanego kodu QR wygenerowanego w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE), a legitymację studencką - dzięki kodowi QR ponownie pobranemu w dziekanacie.

Obecnie z mObywatela korzysta blisko 12 mln osób. Dokumenty dostępne w aplikacji to - obok dowodu osobistego, legitymacji szkolnej oraz legitymacji studenckiej - m.in. prawo jazdy, Karta Dużej Rodziny, legitymacja emeryta-rencisty i legitymacja osoby niepełnosprawnej.