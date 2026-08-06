mObywatel umożliwia bezpieczne potwierdzenie tożsamości m.in. w urzędach i bankach
Użytkownicy mObywatela lub mObywatela w wersji Junior do środy mieli czas, by zaktualizować certyfikaty swoich dokumentów. Aby to zrobić wystarczyło zalogować się do aplikacji, żeby aktualizacja przebiegła automatycznie.
Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że jeśli komuś nie udało się zaktualizować certyfikatów, dokumenty wygasły, dlatego aby ponownie z nich korzystać, trzeba przywrócić ich ważność. Bez tego nie będzie można już potwierdzić aplikacją swojej tożsamości m.in. w urzędach i instytucjach państwowych, w bankach i placówkach finansowych, na poczcie, w przychodniach i aptekach, podczas kontroli biletów w środkach komunikacji publicznej, a także w lokalu wyborczym podczas głosowania.
Po 5 sierpnia i wygaśnięciu certyfikatów dalsze kroki będą zależały od rodzaju dokumentu:
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W aplikacji mObywatel niedawno pojawiło się ważne powiadomienie. W sierpniu zostanie przeprowadzona aktualizacja certyfikatów dokumentów dostępnych...
W przypadku mDowodu i dokumentu ochrony czasowej niezbędne będzie potwierdzenie tożsamości przy użyciu e-dowodu, profilu zaufanego lub przez bankowość elektroniczną.
Pozostałe dokumenty będzie można zaktualizować jedynie ręcznie: legitymację szkolną przy użyciu ponownie wygenerowanego kodu QR wygenerowanego w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE), a legitymację studencką - dzięki kodowi QR ponownie pobranemu w dziekanacie.
Obecnie z mObywatela korzysta blisko 12 mln osób. Dokumenty dostępne w aplikacji to - obok dowodu osobistego, legitymacji szkolnej oraz legitymacji studenckiej - m.in. prawo jazdy, Karta Dużej Rodziny, legitymacja emeryta-rencisty i legitymacja osoby niepełnosprawnej.
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