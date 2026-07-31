Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, celem aktualizacji jest przedłużenie ważności certyfikatów, dzięki czemu dokumenty pozostaną aktywne.

Reklama Reklama

Powiadomienie w aplikacji mObywatel. „Certyfikat straci ważność”

Wiele osób otrzymało niedawno powiadomienie z aplikacji mObywatel, że wkrótce ich certyfikat straci ważność. Aby tego uniknąć, wystarczy się do niej zalogować. Większość użytkowników nie musi robić nic poza tym.

„Jeśli zalogujesz się do aplikacji przed końcem ważności certyfikatu mDowodu, odnowi się automatycznie. Dzięki certyfikatowi mDowodu możesz korzystać z aplikacji. Jego termin ważności sprawdzisz w menu” – brzmi treść powiadomienia dotyczącego mDowodu.

Osoby, które korzystają z dokumentów dostępnych w aplikacji mObywatel, powinny zalogować się do aplikacji najpóźniej do 5 sierpnia 2026 r. Aktualizacja certyfikatów odbędzie się automatycznie podczas korzystania z aplikacji.

Dokumenty użytkowników, którzy nie zalogują się w wyznaczonym terminie, wygasną. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, aby przywrócić ważność mDowodu i dokumentu ochrony czasowej niezbędne będzie potwierdzenie tożsamości przy użyciu e-dowodu, profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej.

Aplikacja mObywatel Junior i cyfrowe legitymacje

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina również rodzicom, że jeśli ich dziecko korzysta z dokumentów w aplikacji mObywatel Junior, również należy pamiętać o zalogowaniu się najpóźniej do 5 sierpnia 2026 r.

„Jeżeli do tego czasu nie nastąpi logowanie do aplikacji, certyfikat dokumentu wygaśnie i nie będzie można z niego korzystać. W takiej sytuacji konieczne będzie wygenerowanie nowego kodu QR poprzez stronę Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE) oraz ponowne dodanie dokumentu w aplikacji” – informuje portal info.mobywatel.gov.pl

O zaktualizowaniu certyfikatu przed upływem ważności obecnego certyfikatu dokumentu musi pamiętać również część studentów korzystających z Legitymacji studenckiej w aplikacji mObywatel. Osoby, których to dotyczy otrzymają odpowiednie powiadomienie.

„Po otrzymaniu powiadomienia udaj się do dziekanatu swojej uczelni, aby pobrać nowy kod QR. Następnie ponownie aktywuj legitymację w aplikacji” – czytamy na portalu info.mobywatel.gov.pl

Samodzielna aktualizacja certyfikatu bez nowego kodu QR nie jest możliwa. Aby zachować możliwość korzystania z Legitymacji studenckiej, należy wykonać te czynności najpóźniej do 5 sierpnia 2026 r.