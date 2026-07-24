Aplikacja mObywatel
Wypoczynek z dala od domu oznacza ograniczony dostęp do tradycyjnej skrzynki pocztowej. Listy polecone, oficjalna korespondencja – wiele osób zastanawia się, czy akurat w czasie urlopu nie dostały awiza, które wymaga osobistej wizyty na poczcie.
Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że jest na to proste rozwiązanie – Skrzynka osobista w mObywatelu. Usługa pozwala na bieżący wgląd w korespondencję z urzędami i innymi podmiotami, które korzystają z e-Doręczeń. Użytkownik ma dostęp do wiadomości, na które może łatwo odpowiadać, a także przekazywać je dalej. Dzięki temu ma pod kontrolą ważne sprawy i może sprawdzać swoją oficjalną skrzynkę z dowolnego miejsca – w górach, na plaży lub podczas wizyty u rodziny. Więcej o usłudze przeczytać można na stronie https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/skrzynka-osobista.
Urlop to dla niektórych czas na podejmowanie decyzji związanych z życiem zawodowym. Osoby, które postanowią założyć swoją pierwszą działalność gospodarczą, nie muszą iść do urzędu, by ją zarejestrować. Zrobią to bez ruszania się z leżaka – wniosek CEIDG-1 wyślą wprost z aplikacji mObywatel.
W usłudze Firma znajduje się prosty formularz, w którym przyszli przedsiębiorcy mogą określić najważniejsze parametry swojej firmy, w tym wybrać jej nazwę, sposób opodatkowania i kody PKD. Po wysłaniu wniosku w usłudze Firma widoczny będzie jego status. Kiedy działalność gospodarcza zostanie zarejestrowana, użytkownik zobaczy zmianę statusu swojej firmy na aktywną. Od tej pory może skupić się na rozwoju swojego biznesu. Więcej o zakładaniu działalności gospodarczej przez mObywatela przeczytać można na stronie https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/firma.
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Na przedsiębiorców, którzy planują zawiesić lub wznowić swoją działalność gospodarczą, również czeka wiele udogodnień. W mObywatelu mogą zarządzić statusem swojej firmy, w tym zawiesić ją bezterminowo lub na czas określony oraz wznowić działalność gospodarczą w wybranym terminie.
Aplikacja pozwala również wyświetlić listę pełnomocników zgodnie z informacjami w CEIDG. Użytkownik, który chce usunąć pełnomocnika lub prokurenta, zrobi to łatwo przy pomocy prostego wniosku, który wysyła wprost z aplikacji.
Podpisy cyfrowe to już nie przyszłość, ale codzienność dla coraz większej liczby użytkowników aplikacji. Podpis osobisty i kwalifikowany to dwa podpisy cyfrowe, które można złożyć przy pomocy mObywatela i e-dowodu. Efekt? Mniej papieru i cyfrowa wygoda na co dzień. A czym się różnią?
Podpis osobisty sprawdzi się przede wszystkim w kontakcie z administracją publiczną. Aby złożyć go na cyfrowym dokumencie, wymagany jest telefon z NFC, ważny e-dowód z wgranym certyfikatem podpisu osobistego i 6-cyfrowy PIN (tzw. PIN2), który ustala się w urzędzie podczas odbioru e-dowodu. Jest to dobrowolny certyfikat, więc warto pamiętać, żeby zaznaczyć chęć jego posiadania we wniosku podczas wyrabiania nowego e-dowodu. Więcej o podpisie osobistym przeczytać można na stronie https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/podpisz-dokument.
Podpis kwalifikowany jest natomiast ważny w całej Unii Europejskiej. Użytkownicy mObywatela mogą podpisać nim bezpłatnie 5 cyfrowych dokumentów miesięcznie. Warunek? Ważny e-dowód i znajomość 4-cyfrowego kodu PIN do profilu osobistego (tzw. PIN1), a także telefon z NFC i dodany mDowód w aplikacji. W usłudze Podpis kwalifikowany użytkownik może za każdym razem wybrać spośród 5 dostawców usług zaufania. Podpisy cyfrowe mogą składać pełnoletni użytkownicy aplikacji. Więcej o usłudze przeczytać można na stronie https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/podpis-kwalifikowany.
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Złożenie wniosku o dowód osobisty to kolejna czynność, która nie wymaga wizyty w urzędzie. W przerwie między opalaniem a morską kąpielą można więc chwycić za telefon i łatwo wysłać wniosek o dowód osobisty dla siebie, dziecka lub podopiecznego.
Warto przy tym pamiętać, że w większość przypadków konieczne będzie także złożenie odcisków palców i wzoru podpisu. Na stawienie się w urzędzie jest jednak sporo czasu, bo aż 30 dni od dnia wysłania wniosku. Można więc wrócić z wyjazdu i na spokojnie dokończyć formalności. Więcej informacji znajduje się na stronie https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/zalatw-sprawe.
E-dowód gdzieś się zapodział? W sezonie wakacyjnym nietrudno o taki problem. Bagaże, podróże, pośpiech – wystarczy chwila, żeby stracić ten ważny dokument z oczu.
Na szczęście posiadacze e-dowodu mogą na spokojnie poszukać zguby. E-dowód można zawiesić aż na 14 dni, a najprościej zrobić to przez mObywatela. Powala to zabezpieczyć dokument przed wykorzystaniem przez niepowołane osoby. Kiedy e-dowód się znajdzie, wystarczy cofnąć zawieszenie w aplikacji.
A co, gdy to dziecko lub podopieczny nie mogą znaleźć swojego e-dowodu? Ich dokumenty też można zawiesić przez aplikację. Oto, jak zrobić to krok po kroku:
Są również sytuacje, w których unieważnienie e-dowodu jest jednym właściwym wyjściem. W przypadku jego kradzieży lub zniszczenia warto jak najszybciej wysłać wniosek o unieważnienie dokumentu, a najprościej zrobić to przez mObywatela.
W katalogu usług Załatw sprawę wystarczy wybrać dokument do unieważnienia i podać powód. Warto przy tym pamiętać, że unieważnienie e-dowodu jest nieodwracalne. Należy więc następnie złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.
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