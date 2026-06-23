Rozporządzenie rozszerza  zakres rejestrów publicznych, z których aplikacja mObywatel może pobierać dane. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że wprowadzona  zmiana „jest odpowiedzią na rosnące potrzeby użytkowników”. A tych stale przybywa - przez ostatnie 2,5 roku liczba użytkowników mObywatela podwoiła się i wynosi 12 milionów.

Czytaj więcej

Skrzynka osobista w aplikacji mObywatel ułatwia korespondencję z urzędami
W sądzie i w urzędzie
Awizo do lamusa. Urzędowe pisma odbierzemy w mObywatelu

Zbieranie podpisów wyborców będzie łatwiejsze

Za sprawą poszerzenia rejestrów w mObywatelu możliwe stanie się cyfrowe udzielenie poparcia kandydatom na prezydenta RP, posłów, europosłów i senatorów, a pełnomocnicy wyborczy zyskają wgląd do danych i wyników swojego komitetu.

– Możliwość zbierania podpisów zostanie uruchomiona z chwilą ogłoszenia wyborów – zapowiedziało ministerstwo.

Czytaj więcej

Nowość w aplikacji mObywatel
W sądzie i w urzędzie
Ważna nowość w mObywatelu. Jako pierwsi mogą z niej skorzystać mieszkańcy Gdyni

Dyplomy i uprawnienia zawodowe ze smartfona

Rozporządzenie umożliwia także wdrożenie usługi mDyplomy. Dzięki niej absolwenci uczelni będą mogli okazać dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu bezpośrednio w mObywatelu. Funkcja obejmie również dyplomy doktorskie i habilitacyjne. W przypadku uprawnień zawodowych – rzeczoznawcy majątkowego, geodety i kartografa oraz prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego – możliwe stanie się dodanie poświadczających je dokumentów do aplikacji.

Kierowcy sprawdzą szybko, czy mają prawo prowadzić

Kolejna zapowiadana funkcja mObywatela pozwoli kierowcom sprawdzić, czy nie został na nich nałożony zakaz prowadzenia pojazdów, a także czy obowiązuje ich okres próbny i do kiedy on potrwa. W usłudze Księgi Wieczyste będzie można z kolei wyświetlać podstawowe dane adresowe nieruchomości pobierane z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.

Poszczególne usługi będą wprowadzane stopniowo.  

 

Czytaj więcej

Szokująca skala afer pedofilskich w Polsce
Plus Minus
Donosiciel gorszy niż pedofil. „Przyjdą wilki i nas zjedzą”. Szokująca skala afer pedofilskich w Polsce