Rzeczpospolita

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Donosiciel gorszy niż pedofil. „Przyjdą wilki i nas zjedzą”. Szokująca skala afer pedofilskich w Polsce

Niektóre powody, dla których wciąż tak trudno chronić dzieci przed wykorzystującymi je seksualnie dorosłymi, mogą wręcz szokować. Jeden z moich rozmówców, od lat zajmujący się problematyką wykorzystania seksualnego małoletnich zwraca uwagę na dwie kwestie. – Są takie miejsca w Polsce, gdzie fakt, że dziadek współżyje z wnuczką, jest czymś zupełnie normalnym, bo „zawsze tak było”. W związku z tym nikt tego nigdzie nie zgłasza – tłumaczy. – Rzecz druga to wpływ sprawcy na całą rodzinę – dodaje.

Publikacja: 23.06.2026 16:07

Szokująca skala afer pedofilskich w Polsce

Szokująca skala afer pedofilskich w Polsce

Foto: Shutterstock

Tomasz Krzyżak

To była wielka akcja służb przeciw przestępczości pedofilskiej. Na początku maja w ramach operacji o kryptonimie „Hellfire” (ogień piekielny) policja aresztowała 123 osoby – najmłodsza z nich miała 19 lat, najstarsza – 94. Służby przeszukały 175 miejsc i skonfiskowały 1,5 tys. telefonów, komputerów, pendrive’ów oraz innych nośników danych. Funkcjonariusze znaleźli 330 tys. plików zawierających materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci, w tym treści wytworzone przy użyciu sztucznej inteligencji, m.in. rysunki stylizowane na japońskie komiksy.

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