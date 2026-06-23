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Szokująca skala afer pedofilskich w Polsce
To była wielka akcja służb przeciw przestępczości pedofilskiej. Na początku maja w ramach operacji o kryptonimie „Hellfire” (ogień piekielny) policja aresztowała 123 osoby – najmłodsza z nich miała 19 lat, najstarsza – 94. Służby przeszukały 175 miejsc i skonfiskowały 1,5 tys. telefonów, komputerów, pendrive’ów oraz innych nośników danych. Funkcjonariusze znaleźli 330 tys. plików zawierających materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci, w tym treści wytworzone przy użyciu sztucznej inteligencji, m.in. rysunki stylizowane na japońskie komiksy.
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