Skrzynka osobista to kolejna nowość, która poszerza katalog rozwiązań dla obywateli dostępnych w aplikacji mObywatel. Użytkownicy zyskali już cyfrowy portfel na dokumenty, nowoczesne usługi i wnioski urzędowe, a teraz także funkcjonalną skrzynkę na swoją formalną korespondencję.

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- Skrzynka e-Doręczeń w mObywatelu oznacza, że Polacy mogą teraz prowadzić oficjalną korespondencję z urzędami bezpośrednio z telefonu – bez awizo i bez zbędnych formalności – przekonuje Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji.

Skrzynka może służyć nie tylko do prowadzenia korespondencji z instytucjami państwowymi i urzędami, ale także z firmami i innymi podmiotami. - Skorzystają z niej zarówno osoby z adresem do e-Doręczeń, jak i użytkownicy skrzynki ePUAP. Pozwala obsługiwać oba rodzaje oficjalnych adresów i wygodnie zarządzać korespondencją na swoim smartfonie. Nowość dostępna jest dla pełnoletnich użytkowników mObywatela, którzy mają dodany w aplikacji mDowód - twierdzi resort cyfryzacji.

Doręczenia z potwierdzeniem i monitorowaniem terminów

Użytkownicy mogą odbierać i przekazywać dalej otrzymaną korespondencję, a także tworzyć odpowiedzi i własne wiadomości, w tym dodawać do nich załączniki. Dzięki statusom wiadomości użytkownik może też monitorować terminy, w tym sprawdzać, kiedy zostaną one uznane za doręczone oraz odbierać urzędowe potwierdzenia doręczenia. Wszystko to bezpośrednio w aplikacji mObywatel.

Skrzynka osobista to nie tylko wygoda i stały dostęp do korespondencji, ale też bezpieczeństwo i pewność cyfrowych rozwiązań. Jest zintegrowana z systemami państwowymi, a dane pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów, w tym z Bazy Adresów Elektronicznych (BAE) i systemów Poczty Polskiej. Dzięki temu skrzynka zapewnia zgodność z państwowymi rejestrami nadawców i odbiorców oraz bezpieczeństwo korespondencji.

e-Doręczenia jak listy polecone

Wiadomość w e-Doręczeniach to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Użytkownicy mogą więc odbierać decyzje i inne oficjalne wiadomości przez internet i w dowolnej chwili sięgać do swoich wiadomości. W e-Doręczeniach korespondencja urzędowa odbywa się całkowicie cyfrowo, bez awizo i wizyt na poczcie, z pełną elektroniczną rejestracją wiadomości wychodzących i przychodzących. Jest więc nowoczesnym rozwiązaniem, które pozwala oszczędzać czas i załatwiać ważne sprawy bez użycia papieru.

Obowiązek korzystania z e-Doręczeń obejmuje przede wszystkim podmioty publiczne, instytucje i wiele grup przedsiębiorców. Od początku 2026 r. do założenia skrzynki zachęcani są również obywatele, czyli osoby fizyczne, dla których nie jest to rozwiązanie obowiązkowe. Już teraz można z niego korzystać wygodnie w telefonie dzięki aplikacji mObywatel.

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Skrzynka osobista w aplikacji – warto założyć adres do e-Doręczeń

Ze skrzynki w mObywatelu można korzystać niezależnie od tego, czy posiada się już adres do e-Doręczeń. Przy pierwszym otwarciu skrzynki w aplikacji użytkownik wyraża zgodę na przekazanie danych do Poczty Polskiej, czyli operatora wyznaczonego do świadczenia publicznej usługi. Aplikacja sprawdza następnie, czy dana osoba ma już adres do e-Doręczeń. Jeśli nie, może go łatwo założyć w serwisie gov.pl – link do strony znajdzie bezpośrednio w mObywatelu.

Jeśli natomiast użytkownik ma już adres jest do e-Doręczeń, może przejść bezpośrednio do swoich wiadomości. W folderach w aplikacji zobaczy aktualną zawartość swojej skrzynki do e-Doręczeń, z której odtąd może korzystać również przez mObywatela.

Rozwiązanie jest też wygodne dla osób, które korzystają ze skrzynki ePUAP. Użytkownik ma możliwość wysyłania, przeglądania i odbierania wiadomości, jednak dla większości urzędów e-Doręczenia są obecnie domyślnym sposobem korespondencji.