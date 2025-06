E-doręczenia. Jest problem z prywatnymi kontami

Takie obawy zgłosili obywatele do Rzecznika Praw Obywatelskich po wejściu w życie 1 stycznia 2025 r. ustawy o doręczeniach elektronicznych. Wątpliwości wnioskodawców obejmują szerokie grono pracowników z różnych sektorów, m.in. pracowników samorządowych, służby cywilnej, pracowników socjalnych czy pracowników służby zdrowia.

Reklama

Autoryzacja w e-doręczeniach może naruszać prywatność

Wskazują oni na ryzyko niekontrolowanego wycieku danych, w tym danych osobowych, z prywatnych kont i urządzeń, naruszenie zasady rozdziału sfery prywatnej i służbowej, brak odpowiedniego zabezpieczenia danych na prywatnych urządzeniach, czy brak możliwości odmowy wykorzystania prywatnych narzędzi do celów służbowych bez obawy o negatywne konsekwencje ze strony pracodawcy. Wnioskodawcy zwracają uwagę, że w związku z wykorzystywaniem prywatnych narzędzi elektronicznych do celów służbowych, może potencjalnie dojść do naruszenia prawa do prywatności (art. 47 Konstytucji RP) oraz prawa do ochrony danych osobowych (art. 51 Konstytucji RP).

- Wykonywanie takiego polecenia pracodawcy powinno być dobrowolne, za zgodą pracownika – uznał RPO. - Brak zgody lub jej wycofanie, nie może być natomiast podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika. Nie może też powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Nie może zwłaszcza być przyczyną odmowy zatrudnienia, wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia przez pracodawcę - podkreślał Rzecznik.

Zdaniem RPO w przypadku systemu e-doręczeń tamto stanowisko zachowuje aktualność. Problem sygnalizował też Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W odpowiedzi na swe wystąpienie do Ministra Cyfryzacji został poinformowany, że w 2025 r. planowana jest obszerna nowelizacja ustawy o doręczeniach elektronicznych, której celem będzie usprawnienie tego systemu, z uwzględnieniem uwag podmiotów korzystających z doręczeń elektronicznych.

Teraz RPO Marcin Wiącek zwrócił się do ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego o stanowisko w sprawie wykorzystywania prywatnych narzędzi elektronicznych do celów służbowych oraz poinformowanie o aktualnym stanie prac legislacyjnych, które zapewnią ochronę prawa do prywatności i ochrony danych osobowych pracowników. A do czasu przyjęcia rozwiązań legislacyjnych, RPO proponuje rozważyć wydanie rekomendacji na temat korzystania z prywatnych narzędzi elektronicznych do celów służbowych. - Umiejętnie wprowadzone rekomendacje mogłyby przyczynić się do zwiększenia efektywności przyszłych rozwiązań legislacyjnych – podkreśla RPO.