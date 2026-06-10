Wyszukiwarka jest dostępna z dolnego paska menu. Po kliknięciu w przycisk „Szukaj”, wyświetli się aktywny pasek wyszukiwarki, w którym trzeba wpisać wybraną nazwę lub frazę, np. „prawo jazdy” albo „jakość powietrza”. Co ważne, nie trzeba wpisywać całej nazwy poszukiwanej usługi czy dokumentu. Wystarczy jeden wyraz, żeby zobaczyć listę pasujących wyników. Wyszukiwarka zapamiętuje też ostatnio wybierane funkcjonalności, co pozwala szybciej wrócić do usług najczęściej używanych przez daną osobę.

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Poniżej aktywnego paska można zobaczyć informacje o nowościach w aplikacji i popularnych usługach. Dzięki nim użytkownik będzie na bieżąco wiedział, co nowego w aplikacji.

Nowa wyszukiwarka w mObywatelu obejmuje całą zawartość aplikacji. Można z niej skorzystać po pobraniu i zainstalowaniu na swoim smartfonie aktualizacji mObywatela.

Jak krok po kroku używać wyszukiwarki w mObywatelu? 1. Otwórz aplikację mObywatel.



2. Z dolnego paska menu wybierz Szukaj (ikona lupy).



3. Zobaczysz zakładkę wyszukiwarki. W górnej część znajdziesz aktywny pasek wyszukiwania – wpisz to, czego szukasz.



4. W pasku wyszukiwania wpisz nazwę dokumentu, usługi lub dowolną frazę, której szukasz. Na przykład PESEL.



5. Aplikacja pokaże najlepiej dopasowane wyniki. Wybierz ten, którego szukasz.



6. Po naciśnięciu wyniku, aplikacja automatycznie uruchomi wybraną usługę, dokument czy funkcję.

Jakie dokumenty i usługi są już w mObywatelu

Ponad 12 milionów użytkowników aplikacji mObywatel niemal w każdym miesiącu zyskuje dostęp do nowych funkcjonalności. Jedna z ostatnich to wyszukiwarka Krajowego Rejestru Sądowego, w której można odnaleźć dane o spółkach.

USŁUGI

mStłuczka

Mandaty

Punkty karne

Uprawnienia kierowcy

Naruszenie środowiskowe

Podpis osobisty

Podpis kwalifikowany

Odbiór dowodu osobistego

Sprawdź dowód

Sprawdź PESEL

Zastrzeż dokument

Zastrzeż PESEL

Odbiór paszportu

Polak za granicą

Recepty

Twoje sprawy urzędowe

Wirtualny asystent

Załatw sprawę

Dane w KRS

Księgi wieczyste

Wybory

Alert powodziowy

Jakość powietrza

Poradnik bezpieczeństwa

Szkolenia obronne

DOKUMENTY

mDowód

Legitymacja emeryta-rencisty

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Karta Dużej Rodziny

Dokument ochrony czasowej (Документ про тимчасовий захист)

Moje pojazdy

mPrawo jazdy (również tymczasowe)

Legitymacja poselska

Legitymacja senatorska

Legitymacja adwokacka

Legitymacja radcy prawnego

Legitymacja aplikanta radcowskiego

Legitymacja biegłego rewidenta

Legitymacja doradcy podatkowego

Identyfikator komornika sądowego

Legitymacja inżyniera budownictwa

Legitymacja służbowa nauczyciela

Legitymacja studencka

Legitymacja szkolna

Legitymacja Ulgowych Usług Transportowych

Legitymacja Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS)

Legitymacja ratownika i pracownika TOPR

Legitymacja NSZZ Solidarność

Prawo wykonywania zawodu lekarza

Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty

Prawo wykonywania zawodu farmaceuty

Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Prawo wykonywania zawodu położnej

DOKUMENTY LOKALNE

Małopolska Karta Aglomeracyjna

Augustowska Karta Turysty

Bydgoska Karta Rodziny

Chełmska Karta Dużej Rodziny

Chełmska Karta Mieszkańca

Karta Dużej Rodziny Gminy Suchy Las

Karta Mieszkańca Kobyłki

Karta Mieszkańca Gminy Michałowice

Karta Jastrzębianina

Karta Seniora Województwa Łódzkiego

Reska Karta Seniora

Miękińska Karta Seniora

Miękińska Karta Dużej Rodziny

Olecka Karta Mieszkańca

Wodzisławska Karta Rodzina 3+

Wiślańska Karta Mieszkańca

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych (Łódzkie)

Wrocławska Karta Seniora

Zduńskowolska Karta Mieszkańca

Zduńskowolska Karta Rodziny

Zduńskowolska Karta Seniora

Małopolska Karta Aglomeracyjna

Augustowska Karta Turysty

Bydgoska Karta Rodziny

Chełmska Karta Dużej Rodziny

Chełmska Karta Mieszkańca

Karta Dużej Rodziny Gminy Suchy Las

Karta Mieszkańca Kobyłki

Karta Mieszkańca Gminy Michałowice

Karta Jastrzębianina

Karta Seniora Województwa Łódzkiego

Reska Karta Seniora

Miękińska Karta Seniora

Miękińska Karta Dużej Rodziny

Olecka Karta Mieszkańca

Wodzisławska Karta Rodzina 3+

Wiślańska Karta Mieszkańca

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych (Łódzkie)

Wrocławska Karta Seniora

Zduńskowolska Karta Mieszkańca

Zduńskowolska Karta Rodziny

Zduńskowolska Karta Seniora