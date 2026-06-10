W mObywatelu pojawiła się możliwość dodania cyfrowej legitymacji biegłego rewidenta
Wyszukiwarka jest dostępna z dolnego paska menu. Po kliknięciu w przycisk „Szukaj”, wyświetli się aktywny pasek wyszukiwarki, w którym trzeba wpisać wybraną nazwę lub frazę, np. „prawo jazdy” albo „jakość powietrza”. Co ważne, nie trzeba wpisywać całej nazwy poszukiwanej usługi czy dokumentu. Wystarczy jeden wyraz, żeby zobaczyć listę pasujących wyników. Wyszukiwarka zapamiętuje też ostatnio wybierane funkcjonalności, co pozwala szybciej wrócić do usług najczęściej używanych przez daną osobę.
Poniżej aktywnego paska można zobaczyć informacje o nowościach w aplikacji i popularnych usługach. Dzięki nim użytkownik będzie na bieżąco wiedział, co nowego w aplikacji.
Nowa wyszukiwarka w mObywatelu obejmuje całą zawartość aplikacji. Można z niej skorzystać po pobraniu i zainstalowaniu na swoim smartfonie aktualizacji mObywatela.
1. Otwórz aplikację mObywatel.
2. Z dolnego paska menu wybierz Szukaj (ikona lupy).
3. Zobaczysz zakładkę wyszukiwarki. W górnej część znajdziesz aktywny pasek wyszukiwania – wpisz to, czego szukasz.
4. W pasku wyszukiwania wpisz nazwę dokumentu, usługi lub dowolną frazę, której szukasz. Na przykład PESEL.
5. Aplikacja pokaże najlepiej dopasowane wyniki. Wybierz ten, którego szukasz.
6. Po naciśnięciu wyniku, aplikacja automatycznie uruchomi wybraną usługę, dokument czy funkcję.
Ponad 12 milionów użytkowników aplikacji mObywatel niemal w każdym miesiącu zyskuje dostęp do nowych funkcjonalności. Jedna z ostatnich to wyszukiwarka Krajowego Rejestru Sądowego, w której można odnaleźć dane o spółkach.
mStłuczka
Mandaty
Punkty karne
Uprawnienia kierowcy
Naruszenie środowiskowe
Podpis osobisty
Podpis kwalifikowany
Odbiór dowodu osobistego
Sprawdź dowód
Sprawdź PESEL
Zastrzeż dokument
Zastrzeż PESEL
Odbiór paszportu
Polak za granicą
Recepty
Twoje sprawy urzędowe
Wirtualny asystent
Załatw sprawę
Dane w KRS
Księgi wieczyste
Wybory
Alert powodziowy
Jakość powietrza
Poradnik bezpieczeństwa
Szkolenia obronne
mDowód
Legitymacja emeryta-rencisty
Legitymacja osoby niepełnosprawnej
Karta Dużej Rodziny
Dokument ochrony czasowej (Документ про тимчасовий захист)
Moje pojazdy
mPrawo jazdy (również tymczasowe)
Legitymacja poselska
Legitymacja senatorska
Legitymacja adwokacka
Legitymacja radcy prawnego
Legitymacja aplikanta radcowskiego
Legitymacja biegłego rewidenta
Legitymacja doradcy podatkowego
Identyfikator komornika sądowego
Legitymacja inżyniera budownictwa
Legitymacja służbowa nauczyciela
Legitymacja studencka
Legitymacja szkolna
Legitymacja Ulgowych Usług Transportowych
Legitymacja Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS)
Legitymacja ratownika i pracownika TOPR
Legitymacja NSZZ Solidarność
Prawo wykonywania zawodu lekarza
Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty
Prawo wykonywania zawodu farmaceuty
Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty
Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
Prawo wykonywania zawodu położnej
Małopolska Karta Aglomeracyjna
Augustowska Karta Turysty
Bydgoska Karta Rodziny
Chełmska Karta Dużej Rodziny
Chełmska Karta Mieszkańca
Karta Dużej Rodziny Gminy Suchy Las
Karta Mieszkańca Kobyłki
Karta Mieszkańca Gminy Michałowice
Karta Jastrzębianina
Karta Seniora Województwa Łódzkiego
Reska Karta Seniora
Miękińska Karta Seniora
Miękińska Karta Dużej Rodziny
Olecka Karta Mieszkańca
Wodzisławska Karta Rodzina 3+
Wiślańska Karta Mieszkańca
Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych (Łódzkie)
Wrocławska Karta Seniora
Zduńskowolska Karta Mieszkańca
Zduńskowolska Karta Rodziny
Zduńskowolska Karta Seniora
Małopolska Karta Aglomeracyjna
Augustowska Karta Turysty
Bydgoska Karta Rodziny
Chełmska Karta Dużej Rodziny
Chełmska Karta Mieszkańca
Karta Dużej Rodziny Gminy Suchy Las
Karta Mieszkańca Kobyłki
Karta Mieszkańca Gminy Michałowice
Karta Jastrzębianina
Karta Seniora Województwa Łódzkiego
Reska Karta Seniora
Miękińska Karta Seniora
Miękińska Karta Dużej Rodziny
Olecka Karta Mieszkańca
Wodzisławska Karta Rodzina 3+
Wiślańska Karta Mieszkańca
Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych (Łódzkie)
Wrocławska Karta Seniora
Zduńskowolska Karta Mieszkańca
Zduńskowolska Karta Rodziny
Zduńskowolska Karta Seniora
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