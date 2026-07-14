ZUS przekazał w komunikacie, że karty mają nowy wzór od poniedziałku 13 lipca. Modyfikacje wynikają z nowych przepisów prawnych, które obowiązują od lipca br.

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Legitymacja emeryta-rencisty. Karta z giloszem i mikrodrukiem

„Tradycyjna, plastikowa karta zyska nowoczesne zabezpieczenia, które skutecznie chronią dokument przed sfałszowaniem. Równolegle odświeżamy też wygląd mLegitymacji w aplikacji mObywatel, upraszczając jej strukturę poprzez usunięcie informacji o oddziale ZUS” - poinformował Zakład. Dodał, że proces odbywa się automatycznie i nikomu nie przepadną dotychczasowe uprawnienia.

Nowy dokument jest wydawany w formie karty wykonanej z tworzywa PCV jednostronnie laminowanej na awersie. Zawiera elementy zabezpieczające przed sfałszowaniem, np. gilosz, czyli skomplikowane, cienkie linie tworzące tło, czy też mikrodruk, czyli bardzo mały tekst, niemożliwy do odczytania gołym okiem. Każda legitymacja ma unikatowy numer naniesiony trwale na etapie produkcji blankietu.

mLegitymacja w mObywatelu

W elektronicznej wersji legitymacji emeryta-rencisty w aplikacji mObywatel nie ma informacji o oddziale, który wydał legitymację - zaznaczył ZUS.

Elektroniczna mLegitymacja emeryta-rencisty obowiązuje od stycznia 2023 r. Jest dostępna do pobrania z bezpłatnej aplikacji mObywatel. Tak więc każdy emeryt i rencista ma zapewniony dostęp do dokumentu na własnym urządzeniu mobilnym np. na smartfonie.

Czytaj więcej Prawo dla Ciebie Seniorzy nie dają się cyfrowemu wykluczeniu Aż 58 proc. emerytów i rencistów, którzy złożyli wniosek o emeryturę lub rentę w 2023 r., korzysta tylko z mLegitymacji.

Co ważne ZUS wystawia mLegitymację w sposób automatyczny wszystkim klientom, którzy nabędą prawo do emerytury lub renty, bez żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Działa tak samo jak tradycyjny dokument. Po jego okazaniu emeryt lub rencista potwierdza, że jest uprawniony do przysługujących mu ulg. Natomiast plastikową legitymację wydajemy na wniosek świadczeniobiorcy. Klienci mogą korzystać z obu wersji legitymacji zarówno tradycyjnej, czyli plastikowej karty, jak i z jej wersji elektronicznej.

Stare legitymacje zachowują pełną ważność - przez okres na nich wskazany, więc nie ma potrzeby składania żadnych wniosków ani odwiedzania placówek ZUS – zaznaczono w informacji.