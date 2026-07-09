Problem dotyczy tysięcy seniorów, którzy wystąpili o wcześniejszą emeryturę przed czerwcem 2012 r., a po 1 stycznia 2013 r., gdy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, przeszli na docelową emeryturę. Zgodnie z ówczesnymi przepisami, podstawa jej obliczenia została wówczas pomniejszona przez ZUS o sumę wszystkich wcześniej wypłaconych świadczeń.
Jak informuje „Fakt”, z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stratnych finansowo może dotyczyć nawet 175 tysięcy osób. Chodzi głównie o kobiety urodzone w latach 1954–1959 oraz mężczyzn z roczników 1949–1952 i 1954.
Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy wprowadzone w 2013 r. za krzywdzące. Wyrok TK zapadł w 2024 r., ale do dziś nie został opublikowany, a projektu ustawy naprawczej, który miał wejść w życie 1 czerwca, rząd nadal nie przyjął.
— W związku z zakończonym procesem uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace mające na celu określenie, które ze zgłoszonych postulatów mogłyby ewentualnie zostać uwzględnione w projekcie — przekazało dziennikowi ministerstwo.
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Emeryci, którzy od dawna bezskutecznie czekali na systemowe rozwiązania, masowo kierują sprawy do sądów. Orzecznictwo jest w większości korzystne dla seniorów. Jak sprawdził „Fakt”, w ostatnich miesiącach zapadło wiele wyroków nakazujących ZUS-owi nie tylko przeliczenie emerytury na korzystniejszych zasadach, ale także wypłatę wysokich wyrównań. To tylko kilka przykładów z ostatniego roku:
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Jak podkreśla cytowany przez „Fakt” radca prawny dr Andrzej Hańderek, pozytywne dla emerytów sygnały płyną również z Sądu Najwyższego, który w ostatnich miesiącach trzykrotnie odmówił przyjęcia skarg kasacyjnych złożonych przez ZUS. Prawnik dodaje jednak, że w orzecznictwie sądów można zaobserwować duże rozbieżności w sposobie ustalenia należnych kwot.
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