Z trochę większym poślizgiem niż zakładano, projekt szybkich zmian w Kodeksie postępowania cywilnego, które mają przynieść natychmiastowy efekt w postaci usprawnienia rozpatrywania spraw cywilnych, został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

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Tak jak pisaliśmy w maju, Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, który przesuwa granicę właściwości rzeczowej sądów w sprawach o prawa majątkowe ze 100 tys. na 150 tys. zł. Oznacza to, że do sądów rejonowych będą trafiać sprawy o wartości przedmiotu sporu do 150 tys. zł, a powyżej tej kwoty sądami I instancji będą sądy okręgowe.

Odciążenie okręgów kosztem sądów rejonowych

– Wysoka inflacja w latach 2022-2023 spowodowała istotną zmianę siły nabywczej pieniądza, co przełożyło się na systematyczny wzrost wartości przedmiotów sporów (WPS) kierowanych do sądów. Było to również związane z istotnym wzrostem gospodarczym. W konsekwencji odsetek spraw cywilnych wpływających do sądów okręgowych wzrósł z 5,67 proc. w 2017 r. do 11,82 proc. w 2024 r., co oznacza narastającą dysproporcję w obciążeniu sądów rejonowych i okręgowych. Coraz więcej spraw o stosunkowo niskim stopniu skomplikowania trafia do sądów okręgowych wyłącznie wskutek nominalnego wzrostu WPS, podczas gdy mogłyby być sprawnie rozpoznawane przez sądy rejonowe – tłumaczy Ministerstwo Sprawiedliwości.

Z tych samych powodów podniesiono próg – z 20 tys. do 30 tys. zł, poniżej którego sprawy mogą być rozpatrywane w trybie uproszczonym.

Projekt rozszerza również uprawnienia referendarzy sądowych w sprawach dotyczących pomocy prawnej z urzędu (powierzając im wszystkie czynności w tym zakresie, a nie jedynie wydawanie postanowień o ustanowieniu albo odmowie ustanowienia pełnomocnika) oraz w zakresie kosztów sądowych i należności sądowych. Będą oni mogli również wydawać postanowienia w przedmiocie kosztów postępowania zabezpieczającego (w sytuacji, gdy tytuł zabezpieczenia wydał referendarz sądowy).

Referendarze odciążą sędziów

Propozycja MS przewiduje również m.in. zniesienie obowiązku przeprowadzenia rozprawy w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, w których nie złożono testamentu (zamiast tego będzie posiedzenie jawne), co umożliwi powierzenie tych spraw referendarzom sądowym.

Możliwość orzekania przez referendarzy sądowych dotyczy też spraw o stwierdzenie nabycia spadku otwartego po 13 lutego 2001 r. (w przypadku spadków otwartych wcześniej istnieje potrzeba ustalenia, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne i oddzielnego orzeczenia w przedmiocie dziedziczenia gospodarstwa rolnego).

Jak tłumaczą projektodawcy, sprawy, w których testament nie został złożony cechują się niskim stopniem skomplikowania i z reguły nie są sporne. W sprawach, w których złożono testament oraz w sprawach, w których konieczne jest rozstrzygnięcie o dziedziczeniu gospodarstwa rolnego nadal niezbędne będzie wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku przez sędziego. Referendarze zyskają także pełne uprawnienia do orzekania w sprawach rejestrowych, a w postępowaniach upadłościowych będą mogli orzekać w sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej.

Etap legislacyjny: wykaz prac legislacyjnych rządu