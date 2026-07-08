Watykan wszczął dochodzenie w sprawie zarzutów, postawionych przez co najmniej pięć kobiet arcybiskupowi Rabatu w Maroku, hiszpańskiemu kardynałowi Cristobalowi Lopezowi Romero – podała AFP. Hierarcha wycofał się z pełnienia swoich obowiązków, ale odrzucił wszystkie oskarżenia.

Kandydat na papieża w centrum skandalu

Dziennikarskie śledztwo przeprowadzone przez francuską agencję ujawniło, że co najmniej pięć kobiet oskarżyło metropolitę Rabatu o niewłaściwe zachowania seksualne. Według rozmówczyni agencji, działającej w Kościele katolickim w Maroku, kardynał Lopez Romero dopuszczał się takich zachowań wielokrotnie.

AFP przeanalizowała również pisemne oświadczenie innej kobiety, złożone w nuncjaturze apostolskiej w Rabacie. Oskarżyła ona 74-letniego kardynała o zachowania, które „odebrała jako niestosowne”. Stwierdziła ponadto, że z trudem zdołała się od nich uwolnić. Także inne kobiety poinformowały o podobnych incydentach.

Przypomniano przy okazji, że kardynał był w 2025 roku wskazywany jako jeden z potencjalnych kandydatów na papieża.

Watykan wszczął dochodzenie w sprawie tych oskarżeń, natomiast hierarcha, który wycofał się z pełnienia swoich obowiązków, odrzucił wszystkie oskarżenia.

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Kardynał wydał oświadczenie

Cytowany przez media powiedział, że jest „świadomy stawianych zarzutów” i dodał, że udzielił już odpowiedzi swoim przełożonym kościelnym i będzie nadal w pełni z nimi współpracował w toku prowadzonego dochodzenia.

„Nie dopuściłem się ani napaści, ani przemocy, ani molestowania seksualnego” – oświadczył kardynał Lopez Romero.

Watykan nie odniósł się dotychczas do tych informacji. 