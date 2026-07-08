Na kleszczowe zapalenie mózgu chorują pacjenci w całej Polsce
Takie wnioski płyną z danych zawartych w nowym raporcie pt. „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2025 roku” opracowanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH i Głównego Inspektora Sanitarnego.
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Aż 99 proc. wszystkich zgłoszonych przypadków kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) stanowiły hospitalizacje.
Najwięcej zachorowań odnotowano w:
Pozostałe województwa również odnotowały zachorowania na KZM, potwierdzając obecność choroby na terenie całego kraju.
Największy przyrost liczby zachorowań na KZM w stosunku do 2024 r. odnotowano w województwach dolnośląskim, mazowieckim i podlaskim. Kolejne miejsca zajęły województwa śląskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie oraz małopolskie.
Rozprzestrzenianie się wirusa KZM jest pochodną m.in. zmian klimatycznych, które sprzyjają rozszerzaniu zasięgu kleszczy, wydłużaniu okresu ich aktywności i zwiększaniu ich populacji, a także rosnącej mobilności ludzi oraz migracji, ułatwiających przenoszenie chorób wektorowych na nowe obszary.
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Jak podaje na swojej stronie internetowej Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, kleszczowe zapalenie mózgu jest ostrą chorobą wirusową, która często wiąże się z powikłaniami neurologicznymi. Źródłem infekcji może być ukąszenie przez zakażonego kleszcza, poprzez spożycie niepasteryzowanego mleka zakażonego zwierzęcia lub znacznie rzadziej poprzez transfuzję krwi lub przeszczep narządu od osoby w fazie wiremii (namnażania się wirusa).
Choroba rozwija się w ciągu 7-14 dni. W pierwszej fazie przebiega bezobjawowo lub wywołuje objawy podobne do grypy – gorączka, zmęczenie, nudności, bóle głowy i mięśni.
U części osób zakażonych po 7-14 dniach dochodzi do zajęcia ośrodkowego układu nerwowego, a to może powodować zapalenie rdzenia kręgowego, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. Mogą się wówczas pojawić takie objawy, jak:
U 35 proc. – 58 proc. chorych z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego dochodzi do trwałych powikłań neurologicznych, a u ok. jednego na 100 chorych zakażenie kończy się zgonem.
Na ukłucie przez kleszcza narażone są zarówno dzieci, jak i dorośli, a zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu odnotowywane są we wszystkich grupach wiekowych. Pajęczaki te występują w lasach, parkach, ale też ogródkach przydomowych, skwerach i wszędzie tam, gdzie znajdują się niskie zarośla, trawa i krzewy.
Do zakażenia wirusem KZM wystarczy samo ukłucie, bez względu na czas żerowania na skórze, gdyż wirusy są obecne w gruczołach ślinowych pajęczaka. Zakażenie przenoszą wszystkie stadia rozwojowe kleszcza, ale szczególne znaczenie mają nimfy, gdyż ze względu na niewielkie rozmiary często pozostają niezauważone na skórze.
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PZH podkreśla, że nie da się łatwo uchronić przed ukąszeniami kleszczy i nie da się przewidzieć, czy dany kleszcz przenosi wirusa. W leczeniu kleszczowego zapalenia mózgu brak jest specyficznej terapii, czyli nie można zapobiec rozwojowi neurologicznej fazy choroby ani jej powikłaniom.
Obecnie jedynym skutecznym sposobem ochrony przed tą ciężką chorobą i jej powikłaniami jest szczepienie. Aby utrzymać ochronę przed KZM, konieczne jest przyjęcie trzech dawek szczepienia pierwotnego oraz dawki przypominającej co 3-5 lat.
Szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepieniem zalecanym – odpłatnym. Można je zrealizować w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) lub w prywatnej przychodni. Osoby dorosłe mogą zaszczepić się przeciw KZM w aptece, która realizuje szczepienia.
W Warszawie w latach 2025-2027 realizowany jest program bezpłatnych szczepień przeciw KZM (pełen schemat – trzy dawki) skierowany do mieszkańców stolicy będących w wieku 20-59 lat.
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