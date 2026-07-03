Nowe regulacje zastąpią przepisy obowiązujące od 2013 r.. Zgodnie z projektem, rehabilitacja lecznicza będzie realizowana w dotychczasowych czterech formach:

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ambulatoryjnej (w tym z możliwością teleporad lekarskich),

domowej,

w ośrodkach lub oddziałach dziennych,

stacjonarnej (całodobowej).

MZ planuje zmiany w kwalifikacji na rehabilitację. Możliwe wprowadzenie międzynarodowych zasad

Kluczową zmianą w podejściu do pacjenta ma być powszechne wdrożenie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) oraz precyzyjnych skal medycznych. Lekarze i fizjoterapeuci będą zobowiązani do posługiwania się konkretnymi wskaźnikami przy ocenie stanu zdrowia.

Szczegółowe kryteria wprowadzono m.in. w rehabilitacji domowej, przeznaczonej dla osób, które z powodu problemów motorycznych nie mogą samodzielnie opuścić mieszkania. Zgodnie z projektem, w większości przypadków (np. po udarach, urazach rdzenia kręgowego, złamaniach czy endoprotezoplastyce) warunkiem kwalifikacji będzie ocena samodzielności pacjenta w skali Barthel na poziomie 60 punktów lub mniej. Przepisy określają też sztywne ramy czasowe na podjęcie takiej rehabilitacji – np. do 12 miesięcy od udaru mózgu czy do 6 miesięcy od operacji wszczepienia endoprotezy.

Zasady odpłatności za transport sanitarny. Tu także możliwe zmiany

Projekt precyzuje również zasady odpłatności za transport sanitarny. W przypadku kilkunastu grup schorzeń (w tym chorób nowotworowych, układu krążenia, ruchu czy nerwowego), przejazd pacjenta będzie w 40 proc. współfinansowany ze środków publicznych, o ile chory jest zdolny do samodzielnego poruszania się, ale w transporcie publicznym wymaga pomocy innej osoby lub specjalistycznego pojazdu.

W przepisach przejściowych wskazano, że skierowania wystawione przed 1 stycznia 2027 r. zachowają ważność, jednak świadczeniodawcy będą musieli zweryfikować je pod kątem nowych kryteriów kwalifikacyjnych. Z kolei leczenie stacjonarne rozpoczęte przed tą datą będzie kontynuowane na dotychczasowych zasadach.