Mowa o rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2026 r. w sprawie wykazu państw, których obywatele posiadający zezwolenie na pracę nie są uprawnieni do wykonywania pracy w czasie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego. Rozporządzenie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw 7 sierpnia, a wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia, czyli 22 sierpnia.

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W Ocenie Skutków Regulacji do Rozporządzenia podkreślono: „Według doniesień służb kontrolnych cudzoziemcy z wymienionych państw przekraczają granicę zewnętrzną UE w innym państwie członkowskim, często podając się za turystów, a następnie bez przeszkód przemieszczają się do Polski, gdzie podejmują pracę w zgodzie z polskim prawem krajowym (na podstawie odpowiedniego zezwolenia) i legalizują swój pobyt przed organami krajowymi”.

Dalej natomiast wskazano, że skutkiem tego są nielegalny pobyt i praca, rozwój szarej strefy, a także przypadki wyzysku i handlu ludźmi.

Nowe rozporządzenie a polski system wizowy. Ekspertka wskazuje problem

Jednak zdaniem ekspertów, z którymi rozmawiał Puls HR, zastosowano niewłaściwe rozwiązania problemu.

Według Nadii Winiarskiej, wicedyrektorki Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan, warto zastanowić się, czy polski system wizowy jest przygotowany na skutki nowego rozporządzenia, a tym samym na przejęcie dodatkowego obciążenia. Jeśli nie, może to w konsekwencji prowadzić do wydłużenia procesu legalnego zatrudnienia cudzoziemców. Tymczasem, jak podkreśliła ekspertka, pracodawcy już od dawna wskazują na problem nieprzewidywalności i często długiego czasu trwania procedury uzyskiwania w Polsce wizy przez pracowników.

– Oczekiwalibyśmy więc przede wszystkim zwiększenia zasobów kadrowych i organizacyjnych konsulatów, usprawnienia procedur oraz większej przewidywalności procesu. Warto również rozważyć rozwiązania alternatywne, takie jak zacieśnienie współpracy międzynarodowej i wymiana informacji między państwami, które pozwalałyby lepiej weryfikować cudzoziemców bez automatycznego zwiększania obciążeń systemu wizowego – przyznała Nadia Winiarska w rozmowie z Puls HR.

Podobne zdanie wyraził Jakub Tomczak, dyrektor sprzedaży w agencji pracy Folga:

– Przy decyzji tej wagi państwo musi też zadbać o sprawność postępowań wizowych i legalizacyjnych. Dziś sprawdzeni pracownicy potrafią tygodniami czekać na dokumenty, a firmy płacą za to przestojami. To jest marnotrawstwo, na które przy takiej zmianie nie stać polskiej gospodarki.

Problem nielegalnego zatrudniania i wyzysku nadal nierozwiązany

Z kolei Rocio Flores Torres, przewodnicząca Komisji Pracowników i Pracownic z Ameryki Łacińskiej w Polsce, zauważa, że mimo nowego rozporządzenia nadal bez skutecznego rozwiązania pozostaje problem nielegalnego zatrudniania i wyzysku.

– Jeśli rzeczywiście chcemy walczyć z nielegalnym zatrudnieniem i wyzyskiem, należy usprawnić procedury legalizacji oraz skutecznie kontrolować agencje, pośredników i pracodawców, zamiast przerzucać konsekwencje przede wszystkim na pracowników – przyznała Rocio Flores Torres w rozmowie z Puls HR.

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Nowe przepisy mogą wpłynąć na polską gospodarkę

Eksperci zwracają również uwagę, że nowe przepisy mogą wpłynąć na polską gospodarkę i rynek pracy. Ich skutki może odczuć wiele firm, które już teraz zmagają się z niedoborem pracowników, a także z długimi procedurami wizowymi i legalizacyjnymi. Tymczasem, jak pokazuje raport „Migracja w Polsce”, znaczenie cudzoziemców dla polskiej gospodarki szybko rośnie. W ciągu roku ich wkład w PKB zwiększył się z 200 do 416 mld zł.

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