W zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia pracownicy dostaną wolne w innym terminie. W przypadku zatrudnionych w administracji rządowej premier wyznaczył termin 14 sierpnia 2026 r. Pozostałym pracownikom termin wskaże pracodawca. Dla wielu osób będzie to oznaczać długi weekend.

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Dodatkowy dzień wolny dla pracowników w sierpniu. Następny w grudniu

W 2026 r. dwa dni ustawowo wolne od pracy wypadają w soboty. Pierwszym z nich będzie 15 sierpnia – święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego. Drugi wypada w sobotę 26 grudnia, czyli drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Zgodnie z Kodeksem pracy, każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jeżeli święto przypada w sobotę, pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi innego dnia wolnego od pracy.

Kiedy można odebrać dzień wolny? Przepisy mówią jasno

Termin dodatkowego dnia wolnego za święto wypadające w sobotę zwykle wyznacza pracodawca. Pracownicy nie mogą sami go sobie wybrać.

"Ponieważ 15 sierpnia przypada w sobotę, pracodawca – aby zachować prawidłowy wymiar czasu pracy – musi wyznaczyć pracownikowi dzień wolny w terminie ustalonym przez siebie w trybie jednostronnej decyzji bądź indywidualnie w porozumieniu z pracownikiem" – wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy.

Przy wyborze terminu znaczenie ma także okres rozliczeniowy obowiązujący w firmie. Najczęściej jest on jednomiesięczny, a więc dzień wolny za święto w sierpniu powinien być wyznaczony w tym samym miesiącu.

"W przypadku jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego dzień wolny w 2026 r. za święto 15 sierpnia musi zostać udzielony w sierpniu, za święto 26 grudnia – w grudniu" – tłumaczy PIP.

Jeżeli natomiast u danego pracodawcy obowiązuje kilkumiesięczny okres rozliczeniowy, dzień wolny za święto przypadające w sobotę może być wykorzystany w dowolnym miesiącu, jednak nie później niż do końca obowiązującego w firmie okresu rozliczeniowego.

Terminy dodatkowego wolnego dla urzędników są już znane. Zarządzenie premiera

Zgodnie z zarządzeniem premiera, w przypadku członków korpusu służby cywilnej dodatkowym dniem wolnym za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia będzie piątek 14 sierpnia. Natomiast wolne za sobotę 26 grudnia zatrudnieni w administracji rządowej odbiorą w poniedziałek 28 grudnia 2026 r.

Dotyczy to osób zatrudnionych w około 1800 urzędach administracji rządowej m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach, urzędach wojewódzkich, izbach administracji skarbowej oraz komendach i inspektoratach. O wolnym 14 sierpnia poinformowały w komunikatach m.in. Główny Inspektorat Transportu Drogowego i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Dla tej grupy będzie to okazja do dwóch długich weekendów – od piątku 14 sierpnia do niedzieli 16 sierpnia oraz od czwartku 24 grudnia do poniedziałku 28 grudnia. Na podobne daty prawdopodobnie zdecyduje się również wiele prywatnych firm.

Dni wolne od pracy w 2026 r. Święta państwowe i kościelne

W Polsce obowiązuje ustawowo 14 dni świątecznych wolnych od pracy. Większość z nich jest już za nami. Do końca roku pozostało ich sześć. Oto ich lista:

15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego

1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych

11 listopada (środa) - Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia (piątek) - pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia