Jeszcze w poprzednim kwartale przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 9562,88 zł. Nigdy nie było tak wysokie, ale tempo jego wzrostu hamowało i było najniższe od pięciu lat.

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Według nowych danych GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w ujęciu kwartał do kwartału spadło o 3,45 proc. i wynosi 9233,13 zł brutto. Patrząc rok do roku wzrosło o 5,5 proc.

Dane o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej dotyczą blisko 10 mln pracowników i pochodzą nie tylko z sektora przedsiębiorstw (firm zatrudniających minimum 10 pracowników), ale też mniejszych firm oraz z sektora publicznego. Obejmują wyłącznie pracowników z umowami o pracę (oraz pracodawców), nie dotyczą zaś m.in. osób z umowami zlecenia, o dzieło czy na kontraktach.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce w firmach

Jeszcze w czerwcu przeciętne wynagrodzenie w samych firmach urosło mocniej od prognoz. W ujęciu nominalnym, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu wyniosło 9401,58 zł brutto, czyli o około 520 zł więcej niż rok wcześniej. Wynik mógł być lekko zawyżony przez wypłatę jednorazowych dużych premii za 2025 r. w KGHM.

Sektor przedsiębiorstw tworzą firmy z co najmniej 10 pracownikami. Statystyki te bazują wyłącznie na etatach i nie biorą pod uwagę m.in. budżetówki czy osób pracujących na umowach cywilnoprawnych i B2B.