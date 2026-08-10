Machulski został zapytany m.in. o zmianę linii programowej PiS, które obecnie ma poglądy bliższe Konfederacji niż wcześniej. – Tam rzeczywiście zostali ci politycy, którym bliżej do naszej partii – przyznał. – Jednak to za rządów PiS przybyło najwięcej migrantów, wprowadzono politykę klimatyczną. Bardziej racjonalne z punktu widzenia wyborcy jest więc głosowanie na polityków, którzy od początku twierdzili, że np. zbytnia uległość wobec Ukrainy jest błędem – przypomniał.

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Konfederacja o koalicjach po wyborach i współpracy z PiS oraz KO

Wypowiedział się także o współpracy z Prezydentem RP. – Karol Nawrocki musi być ponad rozgrywką partyjną – powiedział. – Dlatego rozmawia ze wszystkimi partiami. Konfederacja natomiast nie omija okazji, żeby porozmawiać o ważnych sprawach – stwierdził.

Ocenił też możliwość stworzenia koalicji z ugrupowaniem obecnego premiera. – Sławomir Mentzen nie marzy o niczym innym jak o odesłaniu Donalda Tuska na emeryturę, ale zrobimy wszystko, żeby po wyborach wprowadzać nasz program w życie – podkreślił w Polsat News. – To jest trudna układanka, ale nie jesteśmy skazani na żadną opcję. Nie podzielimy losu Trzeciej Drogi, która już przed wyborami ogłosiła się jako koalicjant KO – dodał.

Konfederacja chce likwidacji systemu kaucyjnego i ograniczenia wydatków państwa

Rzecznik przypomniał też na antenie Polsat News, że Konfederacja nie jest jednolitą formacją, lecz koalicją. – Będą padały oskarżenia, że chcemy rządzić z Donaldem Tuskiem, choć jest to absurd, bo jesteśmy partią, która jest właśnie największą opozycją Tuska – ocenił. – Trzeba przypomnieć, że to właśnie PiS popiera politykę, która doprowadza do zadłużania Polski. Trzeba ograniczyć programy, które rozdają pieniądze z budżetu państwa – dodał.

Zdaniem rzecznika Konfederacji system kaucyjny w Polsce się nie sprawdził i powinien być zlikwidowany. Jest on bowiem niewygodny zarówno dla sklepów, jak i dla ich klientów. – Chodzi o to, żeby państwo przestało utrudniać życie obywatelom na każdym kroku – powiedział w Polsat News. – Uważam, że Polska jest krajem, który mógł dojść do celów klimatycznych bez tego systemu kaucyjnego – dodał.