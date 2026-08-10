Jak wyjaśniło MZ, aplikacja eDiLO zostanie udostępniona podmiotom w dwóch terminach. Od 11 sierpnia do 30 września 2026 r. dostęp do aplikacji uzyskają Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego (SOLO) III, które pełnią także funkcję Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących (WOM). Z kolei od 1 października 2026 r. dostęp otrzymają wszystkie pozostałe podmioty zakwalifikowane do Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) jako SOLO I, II lub III, Ośrodki Kooperacyjne oraz inne podmioty uprawnione do wystawiania karty u pacjenta, w tym lekarz POZ czy lekarz realizujący programy zdrowotne.

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Karty DiLO po nowemu. Ministerstwo Zdrowia udostępni aplikację eDiLO

Ministerstwo przypomniało, że placówki, które nie zakończyły pełnej integracji karty eDiLO z wewnętrznymi systemami szpitalnymi (HIS), mogą wystawiać karty DiLO na dotychczasowych zasadach, tj. w aplikacji AP-DILO, udostępnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Czytaj więcej Choroby Karta e-DiLO w budowie. Czy będą opóźnienia? Elektroniczna karta DiLO ma uporządkować ścieżkę pacjenta onkologicznego i stać się filarem Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO). Choć technologia je...

Elektroniczna karta diagnostyki i leczenia onkologicznego ma usprawnić monitorowanie ścieżki pacjenta, koordynację leczenia i przepływ informacji pomiędzy placówkami. Dotychczas dane były często rozproszone pomiędzy różnymi aplikacjami i tradycyjnymi dokumentami. Zastąpienie dotychczasowych rozwiązań cyfrową aplikacją eDiLO umożliwi pacjentom stały dostęp do informacji na temat leczenia.

Od 1 stycznia 2027 roku karta DiLO będzie funkcjonować wyłącznie w postaci elektronicznej.