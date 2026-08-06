Producent poinformował, że zgoda dla starszej grupy wiekowej została wydana pod warunkiem przeprowadzenia dodatkowego badania klinicznego.
Podstawą decyzji FDA były wyniki badania III fazy z udziałem ponad 40 tys. osób starszych z 11 krajów, w tym ze Stanów Zjednoczonych. Według Moderny preparat mFlusiva był o około 27 proc. skuteczniejszy od standardowej szczepionki przeciw grypie w zapobieganiu zachorowaniom.
Działania niepożądane, takie jak ból w miejscu wkłucia, zmęczenie czy bóle głowy, występowały częściej niż po tradycyjnej szczepionce, jednak miały łagodny lub umiarkowany przebieg.
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Eksperci od lat wskazują, że technologia mRNA może przynieść znaczące korzyści w walce z sezonową grypą. Największą przewagą jest czas produkcji. Moderna podaje, że od wyboru wariantu wirusa do rozpoczęcia dystrybucji szczepionki potrzebuje zaledwie dwóch–trzech miesięcy. W przypadku tradycyjnych preparatów proces trwa około sześciu miesięcy.
To ma ogromne znaczenie, ponieważ wirusy grypy szybko ewoluują, a skuteczność szczepień zależy od trafnego przewidzenia, które warianty będą dominować w kolejnym sezonie. – Jeśli wybiera się szczep pół roku wcześniej, to jak bardzo precyzyjnie można trafić? – powiedział dr Ofer Levy, dyrektor programu Precision Vaccines Program w Boston Children's Hospital.
Według Infectious Diseases Society of America grypa każdego roku prowadzi do hospitalizacji setek tysięcy osób, a liczba zgonów sięga dziesiątek tysięcy.
Najbardziej narażone na ciężki przebieg choroby pozostają małe dzieci oraz osoby starsze. Skuteczność tradycyjnych szczepionek przeciw grypie w ostatnich latach wynosiła od 22 do 56 proc. – Chcielibyśmy, żeby była wyższa, mówiąc szczerze – ocenił dr Levy.
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Zatwierdzenie preparatu nie było przesądzone. Sekretarz Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej USA Robert F. Kennedy Jr., od lat krytykujący szczepienia, wielokrotnie podważał bezpieczeństwo technologii mRNA. Szczepionki przeciw COVID-19 określał wcześniej jako „najbardziej śmiercionośną szczepionkę, jaką kiedykolwiek stworzono”.
W ubiegłym roku kierowany przez niego resort anulował finansowanie badań nad szczepionkami mRNA o wartości blisko 500 mln dolarów. W tym roku FDA początkowo odmówiła rozpatrzenia wniosku Moderny, argumentując, że potrzebne są dodatkowe dane. Agencja zmieniła jednak stanowisko tydzień później.
W czerwcu niezależny komitet doradczy FDA ds. szczepionek jednogłośnie zarekomendował dopuszczenie preparatu do stosowania.
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