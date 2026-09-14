RPP zamieścił w tej sprawie 3 września na swojej stronie internetowej specjalny komunikat.

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RPP przypomina: Pacjent ma prawo do różnych form rejestracji do placówki

Podkreślił w nim, że możliwość skorzystania z różnych form rejestracji do placówki leczniczej to prawo pacjenta. Tym natomiast jest już osoba na etapie zwracania się o udzielenie świadczenia.

RPP przypomniał, że do kwestii organizacji rejestracji i kontaktu z pacjentami odnosi się art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nim placówka medyczna ma obowiązek udzielać świadczeń z należytą starannością.

W tym przypadku szczególnie ważne jest umożliwienie pacjentom kontaktu telefonicznego i osobistego, ponieważ nie każdy korzysta z internetu lub posługuje się e-rejestracją. Problem ma z tym przede wszystkim część osób starszych, a także osób z niepełnosprawnościami oraz wykluczonych cyfrowo.

– Rzecznik Praw Pacjenta reaguje na sytuacje, w których pacjenci nie mogą skutecznie dodzwonić się do placówki lub zarejestrować osobiście. Każdy pacjent powinien mieć realną możliwość kontaktu z przychodnią i umówienia wizyty – podkreślił cytowany w komunikacie Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Pacjenci muszą mieć rzeczywistą możliwość dodzwonienia się do placówki

Zgodnie z przepisami w podstawowej opiece zdrowotnej kontakt z placówką powinien być rzeczywisty i możliwy bez zbędnej zwłoki. Dotyczy to również kontaktu telefonicznego. Nie wystarczy jednak, że placówka tylko poda swój numer telefonu. Poza tym musi bowiem tak zorganizować pracę rejestracji, aby pacjenci mogli rzeczywiście się do niej dodzwonić.

– Trudności z dodzwonieniem się mogą się zdarzyć, ale powinny być krótkotrwałe. Rejestracja telefoniczna, osobista i elektroniczna powinny zapewniać pacjentom porównywalny dostęp do świadczeń – zauważył Rzecznik Praw Pacjenta.

Prawo pacjentów do różnych form rejestracji potwierdzają wyroki sądów

W komunikacie podkreślono również, że RPP zajmuje się sprawami dotyczącymi problemów z dodzwonieniem się do placówki medycznej. W 2024 r. prowadził 285 takich spraw. W 2025 r. było ich 286, a w 2026 r. wpłynęło do tej pory 30 spraw.

Stanowisko przedstawione przez RPP potwierdzają także wyroki sądów administracyjnych, które wskazują, że placówki powinny zapewnić pacjentom rzeczywistą możliwość kontaktu i rejestracji. Oznacza to, że nie mogą faworyzować jednej formy zapisów kosztem innej. Jednocześnie, jak podkreślają sądy, możliwość kontaktu z placówką nie może być tylko pozorna. Tym samym pacjenci nie powinni być zmuszani do wielu prób kontaktu telefonicznego z placówką.

„Pacjent powinien móc wybrać dogodną dla siebie formę rejestracji. Placówka ma obowiązek zorganizować ją tak, aby kontakt był rzeczywiście możliwy” – podkreślono jeszcze raz na końcu komunikatu RPP.