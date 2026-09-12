Autorzy pracy opublikowanej w czasopiśmie „Gastro Hep Advances” podkreślają jednak, że jest to badanie obserwacyjne i nie wynika z niego, że napoje słodzone cukrami prostymi (jak cukier stołowy czy syrop glukozowo-fruktozowy) wywołują raka.

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Spożywanie słodzonych napojów a ryzyko raka żołądka. Naukowcy przeanalizowali dane ponad 100 tys. osób

Już wcześniejsze badania wskazywały na istnienie związku między spożywaniem napojów słodzonych cukrem a wyższym ryzykiem wystąpienia raka jelita grubego, piersi oraz wątroby.

Aby sprawdzić, czy podobna zależność dotyczy również nowotworu żołądka, naukowcy Massachusetts General Hospital w Bostonie (USA) przeanalizowali dane dotyczące 112 284 uczestników długofalowych badań pt. Nurses Health Study oraz Health Professionals Follow-Up Study. W ramach tych projektów przez kilkadziesiąt lat gromadzono szczegółowe informacje na temat diety, stylu życia i stanu zdrowia uczestników. W okresie obserwacji, który trwał wiele dekad, u 278 osób rozwinął się rak żołądka.

Picie napojów słodzonych cukrem może zwiększać ryzyko raka żołądka

Po uwzględnieniu przez badaczy innych czynników mogących wpływać na ryzyko zachorowania na raka żołądka stwierdzono wyraźną różnicę między osobami, które często spożywały płyny słodzone cukrami prostymi a tymi sięgającymi po nie rzadko. Do tej kategorii zaliczono napoje gazowane, dla sportowców oraz lemoniady. Te słodzone sztucznie zdefiniowano jako niskokaloryczne napoje gazowane.

U uczestników wypijających dziennie co najmniej jeden napój słodzony cukrem (ok. 240 ml lub 8 uncji) ryzyko zachorowania na raka żołądka było 2,45 razy wyższe niż u osób spożywających mniej niż jeden miesięcznie. Zależność tę zaobserwowano zarówno u obu płci.

W grupie kobiet biorących udział w badaniu Nurses Health Study spożywanie więcej niż jednego słodzonego cukrem napoju dziennie wiązało się z nieco ponad trzykrotnie wyższym ryzykiem raka żołądka w porównaniu z paniami, które bardzo rzadko sięgały po takie płyny. W przypadku napojów słodzonych sztucznie nie stwierdzono związku z ryzykiem raka żołądka.

Wyższe całkowite spożycie fruktozy (jednego z ich głównych składników słodzących) również wiązało się z częstszym występowaniem raka żołądka.

„Jest to pierwsze badanie, które wskazuje na istnienie związku między spożywaniem napojów słodzonych cukrem a rakiem żołądka w populacji amerykańskiej” – skomentował współautor pracy dr Andrew T. Chan, gastroenterolog i epidemiolog. Jak przypomniał, rak ten jest piątą najczęstszą przyczyną zgonów z przyczyn nowotworowych na świecie, a mimo to wiedza na temat wpływu diety na jego rozwój wciąż pozostaje dość ograniczona.

Wpływ zakażenia bakterią Helicobacter pylori na wyniki badania

Badacze zweryfikowali również, czy zakażenie bakterią Helicobacter pylori (H. pylori) może odpowiadać za stwierdzoną w badaniu zależność. Jst to znany czynnik ryzyka raka żołądka. Dane na temat zakażenia H. pylori uzyskano dla podgrupy liczącej 940 osób. U nieco ponad jednej trzeciej z nich stwierdzono obecność bakterii. Naukowcy nie wykazali jednak związku między spożywaniem napojów słodzonych cukrem a zakażeniem H. pylori.

Eksperci zastrzegli, że było to badanie obserwacyjne, dlatego pozwala ono jedynie na wskazanie pewnych zależności. Nie dowodzi jednak, iż napoje słodzone cukrem bezpośrednio powodują raka żołądka. Naukowcy zwrócili też uwagę, że informacje nt. zakażenia bakterią H. pylori były ograniczone, podobnie jak informacje nt. historii zachorowań na raka żołądka w rodzinach uczestników badania.

Z drugiej strony analiza objęła dużą liczbę uczestników i wykorzystano w niej szczegółowe dane dotyczące stanu zdrowia, diety oraz stylu życia, które gromadzono na przestrzeni dekad. Pozwoliło to naukowcom uwzględnić wiele innych potencjalnych czynników ryzyka raka żołądka. Dlatego konieczne będą dalsze badania, aby zweryfikować uzyskane wyniki i ustalić, dlaczego napoje słodzone cukrem mogą wiązać się z podwyższonym ryzykiem zachorowania na raka żołądka.