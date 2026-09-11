Cztery trójpalczaste ślady ciągną się na długości około siedmiu metrów i powstały kilkadziesiąt milionów lat temu. Znalezisko daje badaczom rzadką możliwość odtworzenia tego, jak tyranozaur poruszał się po ówczesnym terenie.

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Pierwsza znana seria śladów dorosłego T. rexa

Ślady odnaleziono w ubiegłym roku w południowo-zachodniej części Dakoty Północnej, na terenie formacji Hell Creek, słynącej z licznych skamieniałości dinozaurów. Znaleziska dokonał zespół ekspertów z Denver Museum of Nature and Science w Kolorado oraz Liverpool John Moores University w Wielkiej Brytanii. Teraz badacze opublikowali wyniki szczegółowych analiz odkrytych odcisków.

Jak ustalili naukowcy, ślady powstały około 66,5 mln lat temu. To pierwsze takie odkrycie – wcześniej znajdowano pojedyncze ślady T. rexa, a także tropy młodych osobników lub spokrewnionych gatunków, jednak nigdy wcześniej nie udało się odnaleźć całej serii pozostawionej przez przemieszczającego się dorosłego tyranozaura.

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Zdaniem ekspertów odkrycie jest istotne przede wszystkim dlatego, że ślady pozwalają odtworzyć zachowanie dinozaura. – Kości mówią nam ogromnie dużo o tych zwierzętach, ale odciski stóp utrwalają ich zachowanie – powiedział w rozmowie z dziennikiem „The Guardian” Tyler Lyson, paleontolog z muzeum w Denver. Jak dodał, cała seria odcisków daje badaczom możliwość prześledzenia sposobu, w jaki tyranozaur się poruszał. – Dzięki temu szlakowi możemy właściwie podążać za zwierzęciem, które przemieszczało się po tym terenie. W przypadku T. rexa jest to niezwykle rzadkie – podkreślił.

T. rex poruszał się w tempie szybkiego marszu człowieka

Każdy z odnalezionych śladów ma około 91 centymetrów długości, a odległość między kolejnymi krokami tyranozaura wynosiła blisko 4 metry.

Naukowcy dokładnie zeskanowali odkryte ślady w technologii 3D, a następnie przygotowali ich fizyczne modele. Dzięki temu mogli oszacować, jak szybko poruszał się tyranozaur. Według obliczeń T. rex szedł z prędkością około 5,6-7,2 km/h, czyli w tempie zbliżonym do szybkiego marszu człowieka.

Trzy z odkrytych odcisków mają zostać jeszcze w tym roku wydobyte i przetransportowane śmigłowcem do muzeum w Denver.

Tyrannosaurus rex, jeden z najbardziej rozpoznawalnych dinozaurów, żył około 66-68 mln lat temu, w okresie kredowym. Osiągał około 3,7-4 metrów wysokości. Należał do ostatnich nieptasich dinozaurów, które żyły na Ziemi przed masowym wymieraniem.