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„The Boroughs”, reż. Ben Taylor, dystr. Netflix
Do miasteczka Boroughs, stworzonego specjalnie dla seniorów, trafia emerytowany inżynier Sam Cooper. Miał zamieszkać tam z żoną, ale ona zmarła, zanim udało im się osiedlić w tym na pozór idyllicznym zakątku dla przeżywających jesień życia ludzi. Rychło okazuje się, że jest to miejsce wręcz koszmarne. Coś pozbawia mieszkańców ich energii życiowej.
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