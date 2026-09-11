Do miasteczka Boroughs, stworzonego specjalnie dla seniorów, trafia emerytowany inżynier Sam Cooper. Miał zamieszkać tam z żoną, ale ona zmarła, zanim udało im się osiedlić w tym na pozór idyllicznym zakątku dla przeżywających jesień życia ludzi. Rychło okazuje się, że jest to miejsce wręcz koszmarne. Coś pozbawia mieszkańców ich energii życiowej.

Zamiast młodych, wchodzących w życie uczniów, mamy żwawych emerytów