Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„The Boroughs” jak „Stranger Things” z seniorami. Idylla zmienia się w koszmar

„The Boroughs” to produkcja nieoczywista, nieśpieszna, wręcz stateczna, ale zarazem zaskakująca swoim przekazem.

Publikacja: 11.09.2026 20:03

„The Boroughs”, reż. Ben Taylor, dystr. Netflix

„The Boroughs”, reż. Ben Taylor, dystr. Netflix

Foto: mat.pras

Paweł Rzewuski

Do miasteczka Boroughs, stworzonego specjalnie dla seniorów, trafia emerytowany inżynier Sam Cooper. Miał zamieszkać tam z żoną, ale ona zmarła, zanim udało im się osiedlić w tym na pozór idyllicznym zakątku dla przeżywających jesień życia ludzi. Rychło okazuje się, że jest to miejsce wręcz koszmarne. Coś pozbawia mieszkańców ich energii życiowej.

Zamiast młodych, wchodzących w życie uczniów, mamy żwawych emerytów

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama