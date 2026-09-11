Skarb został ukryty w dwóch pojemnikach wykonanych z kory brzozowej. Znajdowały się one między kamieniami, na głębokości około 45 centymetrów. Oba miejsca dzieliło około 12 metrów.

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Lappinen odkrył oba pojemniki 3 września i natychmiast poinformował o znalezisku muzeum. Następnego dnia na miejscu pojawili się archeolodzy, którzy przeprowadzili profesjonalne wydobycie zabytków.

Naukowcy nie wiedzą jeszcze dokładnie, kiedy skarb został zakopany. Same monety i ozdoby pochodzą najprawdopodobniej z okresu między 1000 a 1050 r.

Znalezisko nie zostało jeszcze w pełni oczyszczone, posegregowane ani policzone. Archeolog Esko Tikkala z Muzeum Historycznego w Lahti ocenia jednak, że chodzi o tysiące pojedynczych przedmiotów.

Wśród znalezisk są srebrne monety pochodzące z obszarów odpowiadających dzisiejszym Niemcom, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Archeolodzy znaleźli także dirhamy, czyli srebrne monety bite w świecie islamskim. Tego typu monety odkrywane wcześniej na terenie Finlandii pochodziły zazwyczaj z okresu od około 800 do 1050 r.

Miejsce odkrycia znajduje się przy skalnym występie w lesie niedaleko Sysmä. Według Tikkali w ciągu ostatniej dekady w tej części Finlandii odnaleziono kilka innych zakopanych skarbów.

Archeolodzy nie potrafią jednak na tym etapie odpowiedzieć, dlaczego ktoś zdecydował się ukryć tak dużą ilość srebra. Powodów mogło być wiele. Analiza ponad 15 tysięcy skarbów z czasów rzymskich przeprowadzona w ramach niedawnych badań wykazała, że depozyty mogły być związane między innymi z próbami uniknięcia podatków, składaniem darów wotywnych czy po prostu przechowywaniem majątku w okresach zagrożenia i niepewności.

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Skarb z epoki wikingów, ale niekoniecznie skarb wikingów

Choć znalezisko datowane jest na epokę wikingów, nie oznacza to automatycznie, że jego właścicielami byli wikingowie.

Fiński archeolog zwraca uwagę, że określenie „epoka wikingów” jest przede wszystkim nazwą okresu historycznego. Tradycyjnie przyjmuje się, że rozpoczęła się ona w 793 r., gdy doszło do ataku na klasztor w Lindisfarne, a zakończyła w 1066 r. wraz z klęską armii wikingów w bitwie pod Stamford Bridge w Anglii.

– Określenie „epoka wikingów” nie oznacza, że w Finlandii byli wikingowie – podkreślił Tikkala.

Jak wyjaśnił, nie ma źródeł wskazujących, że obszar dzisiejszej Finlandii był częścią świata wikingów w takim samym znaczeniu jak tereny współczesnej Szwecji, Norwegii czy Danii. Fińscy historycy i archeolodzy używają więc tego określenia przede wszystkim do oznaczenia konkretnego okresu chronologicznego.

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Sama masa cennego kruszcu sprawia, że współczesna wartość srebra znajdującego się w skarbie wynosiłaby niemal 10 tysięcy dolarów. Dla badaczy znacznie ważniejsza jest jednak wartość historyczna znaleziska.

Kolejnym etapem prac będzie szczegółowe przebadanie miejsca odkrycia oraz jego najbliższego otoczenia. Następnie specjaliści zajmujący się monetami z epoki wikingów spróbują zidentyfikować poszczególne egzemplarze i przygotować szczegółową dokumentację.

Finlandia nie jest jedynym krajem nordyckim, w którym w ostatnim czasie dokonano tego typu odkryć. Wiosną w Norwegii znaleziono skarb zawierający ponad 4700 monet. Z kolei w Danii właściciel domu przypadkowo odkrył na swojej posesji ponad 700 srebrnych przedmiotów o łącznej masie przekraczającej 18,5 kilograma.