Według Christophera Ratté, profesora studiów klasycznych, dyrektora Notion Archaeological Project, projektu, w ramach którego odkryto monety, są to darejki, prawdopodobnie używane do płacenia najemnym żołnierzom. Jest na nich wybita postać klęczącego łucznika, charakterystyczny wzór dla tych właśnie monet. Według greckiego historyka Ksenofonta, jeden darejk był równowartością żołdu żołnierza za jeden miesiąc.

Monety te były bite od końca VI wieku p.n.e. do podboju imperium perskiego przez Aleksandra Wielkiego w 330 r. p.n.e., a projekt monet pozostał ten sam, z niewielkimi różnicami stylistycznymi. Jednym z ważnych aspektów nowo odkrytego skarbu jest to, że jest on niezależnie datowany na podstawie innych artefaktów związanych ze skarbem.

Jak tłumaczy Ratté, "znalezisko archeologiczne bez informacji kontekstowych jest jak osoba cierpiąca na amnezję". - To nadal interesujące i ważne, ale utrata wiedzy jest niepoliczalna. W przypadku tego skarbu wiemy dokładnie, gdzie został znaleziony i mamy wiele dowodów poszlakowych na temat tego, kiedy został zdeponowany, prawdopodobnie pod koniec V wieku p.n.e. - mówił archeolog.



W ostatnich latach archeolodzy odkryli w ruinach Notion także fragmenty ceramiki i inne artefakty datowane na V wiek p.n.e. Oznacza to, że to starożytne miasto wciąż ma wiele tajemnic do odkrycia.