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„Gruppa. Buntownicy sztuki”: Buntownicy

Legendarna Gruppa do dziś ma potężny wpływ na malarstwo kolejnych generacji. Jej mit działa, skoro najnowsza książka Borysława Czyżaka „Gruppa. Buntownicy sztuki” wrze od emocji.

Publikacja: 11.09.2026 19:11

„Gruppa. Buntownicy sztuki”, Borysław Czyżak, wyd. Marginesy

„Gruppa. Buntownicy sztuki”, Borysław Czyżak, wyd. Marginesy

Foto: mat.pras.

Monika Kuc

Za niezbity fakt przyjmuje się, że Gruppę utworzyło sześciu artystów warszawskiej ASP: Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Marek Sobczyk i Ryszard Woźniak – studenci Stefana Gierowskiego lub Rajmunda Ziemskiego. Tymczasem Czyżak przypomina, że w jej pierwszych wystawach uczestniczyli także: Małgorzata Rittersschild, Marcin Wilski i Ewa Piechowska. Dokumentacyjnie warto o tym pamiętać.

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