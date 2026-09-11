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„Gruppa. Buntownicy sztuki”, Borysław Czyżak, wyd. Marginesy
Za niezbity fakt przyjmuje się, że Gruppę utworzyło sześciu artystów warszawskiej ASP: Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Marek Sobczyk i Ryszard Woźniak – studenci Stefana Gierowskiego lub Rajmunda Ziemskiego. Tymczasem Czyżak przypomina, że w jej pierwszych wystawach uczestniczyli także: Małgorzata Rittersschild, Marcin Wilski i Ewa Piechowska. Dokumentacyjnie warto o tym pamiętać.
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