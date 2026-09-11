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„Wiadomości dla Isabelle”, reż. Leah McKendrick, dystr. Netflix
Gdy jej siostra umiera, Jill (Zoey Deutch) – cukierniczka z San Francisco – nadal wysyła do niej głosówki, w których relacjonuje swoje życie. Nie ma zielonego pojęcia, że numer po zmarłej zdążył przejąć Wes (Nick Robinson), agent nieruchomości z Austin, który słuchając nagrań, zaczyna angażować się w losy nieznajomej. Kiedy ich drogi wreszcie się krzyżują, pomiędzy młodymi ludźmi rodzi się uczucie oparte na żałobie, potrzebie bliskości i – no, niestety – sekrecie.
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