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W „Wiadomościach dla Isabelle” czuć zdrową nostalgię za kinem sprzed lat

„Wiadomości dla Isabelle” to utrzymany w pogodnym tonie obraz o bólu po stracie i próbie poradzenia sobie ze złamanym sercem.

Publikacja: 11.09.2026 18:03

„Wiadomości dla Isabelle”, reż. Leah McKendrick, dystr. Netflix

„Wiadomości dla Isabelle”, reż. Leah McKendrick, dystr. Netflix

Foto: Netflixmania

Rafał Glapiak

Gdy jej siostra umiera, Jill (Zoey Deutch) – cukierniczka z San Francisco – nadal wysyła do niej głosówki, w których relacjonuje swoje życie. Nie ma zielonego pojęcia, że numer po zmarłej zdążył przejąć Wes (Nick Robinson), agent nieruchomości z Austin, który słuchając nagrań, zaczyna angażować się w losy nieznajomej. Kiedy ich drogi wreszcie się krzyżują, pomiędzy młodymi ludźmi rodzi się uczucie oparte na żałobie, potrzebie bliskości i – no, niestety – sekrecie.

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