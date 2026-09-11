Jeszcze w środę Astrid wraz z pozostałymi członkami rodziny królewskiej uczestniczyła w pogrzebie młodszego brata, króla Haralda V.

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Całe życie w służbie norweskiej koronie

Astrid Maud Ingeborg urodziła się 12 lutego 1932 r. jako córka późniejszego króla Olava V i księżnej koronnej Marty. Była młodszą siostrą księżniczki Ragnhild i starszą siostrą Haralda. Po śmierci matki w 1954 r., mając 22 lata, przejęła obowiązki pierwszej damy Norwegii. Pełniła je do 1968 r. W 1961 r. poślubiła przedsiębiorcę Johana Martina Fernera. Mieli pięcioro dzieci. Ferner zmarł w 2015 r.

Czytaj więcej Świat Nie żyje król Norwegii Harald V W wieku 89 lat zmarł król Norwegii Harald V. W czwartek Dwór Królewski informował, że stan zdrowia monarchy jest bardzo poważny.

Przez dziesięciolecia Astrid reprezentowała norweską rodzinę królewską. Towarzyszyła królowi Haakonowi VII, pierwszemu królowi niepodległej Norwegii, a następnie swojemu ojcu Olavowi V podczas oficjalnych uroczystości, podróży i wizyt państwowych. Później wspierała swojego brata, Haralda V. Była związana z organizacjami społecznymi i kierowała funduszem pamięci swojej matki.

Żałoba narodowa w Norwegii. Flagi opuszczone do połowy masztu

Przyczyna śmierci księżniczki nie została podana do wiadomości. W ostatnich miesiącach księżniczka miała problemy ze zdrowiem. W marcu przeszła zapalenie płuc, a w maju trafiła do Rikshospitalet z powodu niewydolności serca.

Po śmierci księżniczki rząd nakazał opuszczenie flag do połowy masztu we wszystkich instytucjach państwowych.