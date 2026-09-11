Partia Zielonych poinformowała, że o wyborze Zacka Polanskiego jako kandydata w wyborach uzupełniających zdecydowali w głosowaniu członkowie ugrupowania z Camden. Lider formacji pokonał w walce o nominację lokalnego radnego Hamzę Chowdhury'ego.

Informując o wyniku głosowania, deputowana Hannah Spencer przekazała, że Polanski wygrał zdecydowaną większością głosów.

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Wybory w Wielkiej Brytanii. Zack Polanski powalczy o miejsce po Keirze Starmerze

Po ogłoszeniu wyników Zack Polanski powiedział, że choć Zieloni nie są faworytami w nadchodzących wyborach, to mają wiatr w żaglach i mogą wygrać. Przekonywał, że z okręgiem, w którym odbędzie się głosowanie, był związany przez wiele lat. – Kocham to miejsce, ale wiem, że mieszkańcom żyje się trudno. Podobnie jak wielu Londyńczyków często się przeprowadzałem i wiem, że obecnie bardzo dużo osób boryka się z problemami – kontynuował.

Lider Zielonych mówił też, że głos na jego partię będzie jasnym sygnałem dla władz samorządowych i centralnych, że ludzie żądają polepszenia warunków.

Wybory uzupełniające w Holborn i St Pancras odbędą się 8 października. Głosowanie rozpisano po tym, jak rezygnację z mandatu zapowiedział były premier i były lider Partii Pracy Keir Starmer.

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Okręg został utworzony w 1983 r. i od tego czasu, czyli od 43 lat, wybory do Izby Gmin zawsze wygrywali w nim laburzyści. W wyborach w 2024 r. Keir Starmer otrzymał tu 48,9 proc. głosów, drugi był Andrew Feinstein, kandydat niezależny (18,9 proc.), a David Stansell z Zielonych zajął trzecie miejsce z poparciem 10,4 proc. głosujących.

Teraz kandydatką Partii Pracy w wyborach 8 października będzie Sagal Abdi-Wali, przewodnicząca Rady Camden.

Keir Starmer chce zająć się sprawami międzynarodowymi

1 września Keir Starmer, który reprezentował Holborn i St Pancras w Izbie Gmin od 11 lat, ogłosił, że zamierza zrezygnować z mandatu. „Zawsze będę bardzo dumny z reprezentowania miejsca, które Vic (Victoria, żona Starmera – przyp. red.) i dzieci nazywamy domem” – zadeklarował. Zapowiedział, że chce skupić się na sprawach międzynarodowych: obronności, bezpieczeństwie, handlu i „technologii w dynamicznie zmieniającym się świecie”. Podkreślił, że priorytetem będzie dla niego także zwalczanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Były premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer

Były premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer

Foto: BROOK MITCHELL/Pool via REUTERS

Keir Starmer stał na czele Partii Pracy od kwietnia 2020 r. W obliczu spadku poparcia i pod naciskiem deputowanych swego ugrupowania podał się do dymisji, a 20 lipca na stanowisku premiera zastąpił go Andy Burnham.

Kim jest Zack Polanski, przewodniczący Partii Zielonych Anglii i Walii

Zack Polanski urodził się 2 listopada 1982 r. w Salford jako David Paulden. Pochodzi z żydowskiej rodziny. Jego przodkowie wyemigrowali z Polski do Wielkiej Brytanii w obawie przed nazistowskimi Niemcami, zaś wcześniej mieszkali na Łotwie, skąd na początku XX wieku przez Ukrainę wyjechali do Polski, by uciec przed pogromami. W Wielkiej Brytanii rodzina zmieniła nazwisko na Paulden w obawie przed antysemityzmem.

Obecny lider Zielonych przywrócił sobie rodowe nazwisko Polanski po ukończeniu 18 roku życia. Jednocześnie zmienił też swoje imię, wybierając imię żydowskiej postaci z książki „Dobranoc, panie Tom” autorstwa Michelle Magorian. Zack Polanski uczęszczał do żydowskiego Liceum Króla Dawida w Manchesterze, a następnie do Stockport Grammar School i Ridge Danyers College. Studiował socjologię i teatrologię na Uniwersytecie w Aberystwyth, uczęszczał też do szkoły aktorskiej w Atlancie w stanie Georgia. Po powrocie do Wielkiej Brytanii pracował m.in. jako aktor i hipnoterapeuta.

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W 2015 r. Polanski wstąpił do Liberalnych Demokratów, z ramienia których bez powodzenia startował w wyborach lokalnych w Londynie. W 2017 r. przeszedł do Zielonych – po pięciu latach został wiceprzewodniczącym partii, a w 2025 r. jej liderem.

W 2021 r. Zack Polanski został wybrany do Zgromadzenia Londynu, w 2024 r. uzyskał reelekcję.