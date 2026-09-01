„Przez całe lato miałem czas na refleksję na temat mojej przyszłości. Zdecydowałem, że to właściwy moment, by zrezygnować z bycia posłem okręgu Holborn and St Pancras i przekazać pałeczkę następcy.” – stwierdził Starmer w oświadczeniu. Okręg ten polityk reprezentował przez 11 lat. „Zawsze będę bardzo dumny z reprezentowania miejsca, które Vic (Victoria, żona Starmera – przyp. PAP) i dzieci nazywamy domem” – zadeklarował Starmer.

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Premierzy Wielkiej Brytanii po 1940 roku Foto: PAP

Czym teraz zamierza zająć się Keir Starmer, były premier Wielkiej Brytanii?

Były premier zapowiedział, że chce się teraz skupić na sprawach międzynarodowych: obronności, bezpieczeństwie, handlu i „technologii w dynamicznie zmieniającym się świecie”. Podkreślił, że priorytetem będzie dla niego także zwalczanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Starmer zapewnił, że jego następca, Andy Burnham, ma jego pełne poparcie.

Keir Starmer odejdzie z Izby Gmin. Będą wybory uzupełniające

Jeszcze w lipcu w rozmowie z BBC Keir Starmer zapewniał, że pozostanie posłem przynajmniej do następnych wyborów parlamentarnych.

Decyzja Starmera oznacza, że w okręgu zostaną zorganizowane wybory uzupełniające. Data nie jest jeszcze znana. Holborn and St Pancras to twierdza lewicy, tzw. okręg bezpieczny. Od jego powstania w 1983 roku zawsze triumfowali tu laburzyści, choć w 2024 roku Keir Starmer zanotował wynik o ok. 17 punktów proc. niższy niż w 2019 roku, tracąc głosy na rzecz Zielonych oraz Andrew Feinsteina, kandydata niezależnego, plasującego się na lewo od Starmera.

Starmer został przywódcą Partii Pracy w kwietniu 2020 roku. W cztery lata później poprowadził ugrupowanie do zdecydowanego zwycięstwa wyborczego – pierwszego od 2005 roku. Słabe rezultaty w wyborach lokalnych oraz wyborach do parlamentów Szkocji i Walii, a także zmniejszające się poparcie sondażowe wywołały bunt w Partii Pracy. Pod presją posłów Starmer podał się do dymisji. 20 lipca na stanowisku premiera zastąpił go Andy Burnham.