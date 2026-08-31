- Prezydent skontaktował się bezpośrednio z Apple – powiedział Burgum w rozmowie z Fox Business. Ocenił, że wkrótce użytkownicy będą mogli zobaczyć na mapach nową nazwę.

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Na razie Apple nie wprowadziło jednak takiej zmiany. Według najnowszych informacji amerykańskich mediów Apple Maps nadal pokazuje nazwę „Lake Ontario”, podczas gdy Google Maps zdążył już zastosować „Lake America” dla użytkowników znajdujących się w Stanach Zjednoczonych.

Google już zmienił nazwę, Apple jeszcze nie

Google poinformował, że jego mapy dla użytkowników w USA będą posługiwały się nazwą „Lake America”, ponieważ firma korzysta z danych amerykańskiego systemu GNIS. W Kanadzie jezioro nadal jest oznaczane jako Lake Ontario. Użytkownicy w innych częściach świata mają widzieć obie nazwy: „Lake Ontario (Lake America)”.

Prezydenckie zarządzenie w sprawie zmiany nazwy zostało podpisane przez Trumpa 27 sierpnia. Dokument nakazuje sekretarzowi spraw wewnętrznych, we współpracy z Board on Geographic Names, podjęcie działań prowadzących do oficjalnego wpisania nazwy „Lake America” do amerykańskiego systemu nazw geograficznych.

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W Kanadzie próba zmiany nazwy jeziora wywołała sprzeciw

Zmiana nie została dobrze przyjęta w Kanadzie. Premier Ontario Doug Ford zdecydowanie odrzucił pomysł Trumpa. W weekend odsłonięto nad brzegiem jeziora duży znak z napisem „Lake Ontario Now and Always” – po angielsku i francusku.

„Nikt nie będzie nazywał go Lake America. Od setek lat jest to Lake Ontario i nadal będzie Lake Ontario” – powiedział Ford.

Problemy pojawiły się również na niektórych kanadyjskich stronach internetowych. Nazwa „Lake America” przez pewien czas była widoczna m.in. na mapach wykorzystywanych przez Hydro One, Hydro Ottawa oraz Liquor Control Board of Ontario. Firmy tłumaczyły, że korzystają z zewnętrznych usług mapowych i pracują nad przywróceniem właściwej nazwy.

MapQuest mówi Trumpowi „nie”

Nie wszyscy dostawcy cyfrowych map zamierzają podporządkować się amerykańskiej decyzji. MapQuest zapowiedział, że nie zmieni nazwy jeziora. Firma opublikowała w mediach społecznościowych krótkie stanowisko: „We're not changing it”.

Sprawa przyniosła MapQuestowi niespodziewany wzrost popularności. W poniedziałek aplikacja znalazła się na pierwszym miejscu wśród bezpłatnych aplikacji na kanadyjskim App Store. Według firmy w ciągu kilku dni pobrały ją setki tysięcy osób, a korzystanie z mapy wzrosło wielokrotnie.

Kolejny spór o nazwę geograficzną

Zmiana nazwy jeziora Ontario jest kolejnym tego typu posunięciem administracji Trumpa. W styczniu 2025 roku prezydent podpisał zarządzenie dotyczące zmiany nazwy Zatoki Meksykańskiej na „Gulf of America” w oficjalnych dokumentach federalnych. Google również wprowadził tę nazwę dla użytkowników w USA.

Najnowsza decyzja dotycząca Lake Ontario wpisuje się w narastający konflikt między Waszyngtonem a Ottawą. Zarządzenie Trumpa zostało wydane w czasie zaostrzenia sporu handlowego między USA i Kanadą. Sama zmiana amerykańskiej nazwy nie oznacza jednak, że Kanada przyjęła nową nazwę jeziora – ani że stała się ona obowiązująca poza Stanami Zjednoczonymi.