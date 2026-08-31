Giorgia Meloni
Spadek liczby populacji Włoch będzie ciosem we włoską gospodarkę i system świadczeń socjalnych, ponieważ odsetek seniorów w społeczeństwie będzie się zwiększał wraz z kurczeniem się liczby mieszkańców kraju.
Premier Giorgia Meloni obejmując urząd premiera Włoch w 2022 roku obiecała, że zwiększenie liczby urodzeń będzie priorytetem jej rządu, ale wysiłki jej gabinetu w tym zakresie nie przyniosły wyników.
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Liczba urodzeń we Włoszech od 2008 roku spada co roku, w 2025 roku spadła do poziomu 355 tysięcy, najniższego od czasu zjednoczenia Włoch w 1861 roku. Spadkowi liczby urodzeń towarzyszy wzrost liczby zgonów w starzejącym się społeczeństwie. W 2025 roku wyniosła ona 652 tysiące, a w 2058 roku ma wzrosnąć do 869 tysięcy. Rosnąca liczba zgonów jest spowodowana starzeniem się osób urodzonych w czasie powojennego boomu demograficznego.
ISTAT podaje, że roczna liczba urodzeń będzie utrzymywać się na stabilnym poziomie do 2030 roku, po czym spadnie do poziomu 335 tysięcy do 2050 roku.
Odsetek Włochów w wieku 65 lat i więcej ma wzrosnąć do 2050 roku z obecnych 24,7 proc. do 34,5 proc. Odsetek osób w wieku produkcyjnych (15-64 lat) ma w tym czasie spaść z 63,4 do 55,3 proc.
Malejąca liczba pracowników przy rosnącej liczbie emerytów będzie źródłem „nowych wyzwań dla systemu gospodarczego i systemu świadczeń”.
Najszybciej wyludniać mają się południowe Włochy, których populacja spadnie z 19,7 miliona w 2025 roku do 16,5 mln w 2050 roku. Mniej gwałtownie będzie spadać populacja bogatszych środkowych i północnych Włoch.
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