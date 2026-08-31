Spadek liczby populacji Włoch będzie ciosem we włoską gospodarkę i system świadczeń socjalnych, ponieważ odsetek seniorów w społeczeństwie będzie się zwiększał wraz z kurczeniem się liczby mieszkańców kraju.

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Włochy: Liczba urodzeń będzie spadać, liczba zgonów będzie rosnąć

Premier Giorgia Meloni obejmując urząd premiera Włoch w 2022 roku obiecała, że zwiększenie liczby urodzeń będzie priorytetem jej rządu, ale wysiłki jej gabinetu w tym zakresie nie przyniosły wyników.

Liczba urodzeń we Włoszech od 2008 roku spada co roku, w 2025 roku spadła do poziomu 355 tysięcy, najniższego od czasu zjednoczenia Włoch w 1861 roku. Spadkowi liczby urodzeń towarzyszy wzrost liczby zgonów w starzejącym się społeczeństwie. W 2025 roku wyniosła ona 652 tysiące, a w 2058 roku ma wzrosnąć do 869 tysięcy. Rosnąca liczba zgonów jest spowodowana starzeniem się osób urodzonych w czasie powojennego boomu demograficznego.

ISTAT podaje, że roczna liczba urodzeń będzie utrzymywać się na stabilnym poziomie do 2030 roku, po czym spadnie do poziomu 335 tysięcy do 2050 roku.

W 2050 roku co trzeci Włoch będzie miał 65 i więcej lat

Odsetek Włochów w wieku 65 lat i więcej ma wzrosnąć do 2050 roku z obecnych 24,7 proc. do 34,5 proc. Odsetek osób w wieku produkcyjnych (15-64 lat) ma w tym czasie spaść z 63,4 do 55,3 proc.

Malejąca liczba pracowników przy rosnącej liczbie emerytów będzie źródłem „nowych wyzwań dla systemu gospodarczego i systemu świadczeń”.

Najszybciej wyludniać mają się południowe Włochy, których populacja spadnie z 19,7 miliona w 2025 roku do 16,5 mln w 2050 roku. Mniej gwałtownie będzie spadać populacja bogatszych środkowych i północnych Włoch.