Izrael i Grecja podpisały w poniedziałek umowę w dziedzinie bezpieczeństwa o wartości ponad 3 mld euro; na mocy tego porozumienia Izrael zbuduje dla Grecji „wielowarstwowy” system obrony – poinformowało ministerstwo obrony Izraela, cytowane przez agencję Reutera.

Reklama Reklama

Tarcza Achillesa. Izraelski system obrony powietrznej dla Grecji

Jak podał grecki dziennik „Kathimerini”, umowa, negocjowana od trzech lat, przewiduje zakup i rozmieszczenie kilku izraelskich systemów obrony powietrznej. Mają być one dostarczane greckim siłom zbrojnym etapami, a cały system powinien osiągnąć pełną zdolność operacyjną w ciągu 35 miesięcy.

Projekt, określany w Grecji jako Tarcza Achillesa, zakłada również utworzenie krajowego centrum dowodzenia i kontroli, które będzie koordynować działanie poszczególnych systemów. Według „Kathimerini” ma ono wykorzystywać rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i częściowo wzorować się na izraelskim systemie zintegrowanej obrony powietrznej.

Dodatkowa umowa na systemy antydronowe

Państwa podpisały również dodatkową umowę o wartości 26 mln euro, przewidującą sprzedaż Grecji izraelskich systemów antydronowych, przeznaczonych do wykrywania i zwalczania bezzałogowców.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Tureckie myśliwce naruszyły przestrzeń Grecji. Incydent nad Morzem Egejskim Tureckie samoloty bojowe i drony 17 razy naruszyły grecką przestrzeń powietrzną nad Morzem Egejskim, a grecki myśliwiec wdał się w pozorowany pojed...

Minister obrony Grecji Nikos Dendias określił projekt jako odpowiedź na współczesne wyzwania geopolityczne i technologiczne oraz ważny element reformy sił zbrojnych.