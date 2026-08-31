Myśliwce nad Salonikami podczas parady wojskowej z okazji święta narodowego w północnej Grecji
Izrael i Grecja podpisały w poniedziałek umowę w dziedzinie bezpieczeństwa o wartości ponad 3 mld euro; na mocy tego porozumienia Izrael zbuduje dla Grecji „wielowarstwowy” system obrony – poinformowało ministerstwo obrony Izraela, cytowane przez agencję Reutera.
Jak podał grecki dziennik „Kathimerini”, umowa, negocjowana od trzech lat, przewiduje zakup i rozmieszczenie kilku izraelskich systemów obrony powietrznej. Mają być one dostarczane greckim siłom zbrojnym etapami, a cały system powinien osiągnąć pełną zdolność operacyjną w ciągu 35 miesięcy.
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Projekt, określany w Grecji jako Tarcza Achillesa, zakłada również utworzenie krajowego centrum dowodzenia i kontroli, które będzie koordynować działanie poszczególnych systemów. Według „Kathimerini” ma ono wykorzystywać rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i częściowo wzorować się na izraelskim systemie zintegrowanej obrony powietrznej.
Państwa podpisały również dodatkową umowę o wartości 26 mln euro, przewidującą sprzedaż Grecji izraelskich systemów antydronowych, przeznaczonych do wykrywania i zwalczania bezzałogowców.
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Minister obrony Grecji Nikos Dendias określił projekt jako odpowiedź na współczesne wyzwania geopolityczne i technologiczne oraz ważny element reformy sił zbrojnych.
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