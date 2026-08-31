– Realizując czynności procesowe w tej sprawie, otrzymaliśmy oficjalną informację z Ekwadoru, że są już gotowi do wydania ciała zmarłej. W związku z tym wystąpiliśmy o wydanie ciała nam, polskiej prokuraturze, by przeprowadzić swoją sekcję zwłok – poinformował PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.

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Polka zamordowana w Ekwadorze. Ciało Moniki Silvy Veras zostanie sprowadzone do Polski

Chodzi o ciało zmarłej w czerwcu Moniki Silvy Veras z domu Koniuszek. Była ona polską aktywistką społeczną i antykorupcyjną od wielu lat mieszkającą w Ekwadorze, w prowincji Santa Elena. Ciało Polki znaleziono na początku czerwca w jej domu, w Montanicie, w południowozachodnim Ekwadorze. Kobieta ujawniała przypadki korupcji w administracji publicznej.

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Prokurator Brodowski powiedział PAP, że śledczy skonsultowali się z biegłymi, by ustalić celowość przeprowadzenia w Polsce sekcji zwłok. Skutkiem tych konsultacji jest decyzja o przeprowadzeniu tego typu badań w Akademii Medycznej w Gdańsku. W związku z tym polska prokuratura pokryje koszty sprowadzenia zwłok do Polski, co musi być wykonane przez specjalistyczną firmę z zachowaniem specjalistycznych wymogów sanitarnych.

– Dysponujemy już wynikami sekcji zwłok przeprowadzonej w Ekwadorze. Wysoko oceniamy materiały, które w tym zakresie dostaliśmy z Ekwadoru – przyznał PAP prokurator Brodowski, który wcześniej informował PAP, że z tych badań wynika, że Polka została zamordowana. Prokuratura nie ujawniała szczegółowych wyników ustaleń w zakresie mechanizmów śmierci Moniki Silvy.

Prokurator Brodowski powiedział PAP, że prowadzący postępowanie ws. śmierci Moniki Silvy, prokuratorzy z Olsztyna są w kontakcie ze śledczymi z Ekwadoru. W ostatnim czasie m.in. przeprowadzono wspólną wideokonferencję, strona ekwadorska przekazała także polskim prokuratorom obszerne materiały z ich śledztwa. – Bardzo nam pomaga we wspólnych kontaktach ze stroną ekwadorską konsul Rzeczpospolitej w Peru Adam Bożko – podkreślił prokurator Brodowski.

Materiały, które polscy prokuratorzy otrzymali z Ekwadoru, będą teraz tłumaczone z języka hiszpańskiego.

Polska aktywistka w Ekwadorze nie żyje

Monika Silva-Koniuszek była prezeską fundacji La Integridad. Zgłaszała przypadki domniemanej korupcji miejscowych władz, w tym nieprawidłowości przy sprzedaży miejskich gruntów w prowincji Santa Elena. Od miesięcy informowała, że otrzymuje groźby i obawia się o swoje życie. 8 czerwca kobieta została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w miejscowości Montanita.

Dzień po odnalezieniu ciała Silvy minister spraw wewnętrznych Ekwadoru John Reimberg powiedział mediom, że podejrzewa się samobójstwo. Reprezentujące rodzinę kobiety organizacje praw człowieka przekazały jednak później, na podstawie ustaleń z sekcji zwłok, że Silva została zamordowana. O szybkie i przejrzyste dochodzenie w tej sprawie apelowały do władz Ekwadoru m.in. delegatura UE w Quito oraz Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka.

12 czerwca Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wszczęła w sprawie śmierci Polki w Ekwadorze swoje śledztwo, bo z ustaleń wynikało, że ostatnim miejscem zamieszkania i pobytu kobiety na terytorium Polski był obszar właściwości tej prokuratury.