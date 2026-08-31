Monika Koniuszek Silva
– Realizując czynności procesowe w tej sprawie, otrzymaliśmy oficjalną informację z Ekwadoru, że są już gotowi do wydania ciała zmarłej. W związku z tym wystąpiliśmy o wydanie ciała nam, polskiej prokuraturze, by przeprowadzić swoją sekcję zwłok – poinformował PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.
Chodzi o ciało zmarłej w czerwcu Moniki Silvy Veras z domu Koniuszek. Była ona polską aktywistką społeczną i antykorupcyjną od wielu lat mieszkającą w Ekwadorze, w prowincji Santa Elena. Ciało Polki znaleziono na początku czerwca w jej domu, w Montanicie, w południowozachodnim Ekwadorze. Kobieta ujawniała przypadki korupcji w administracji publicznej.
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Prokurator Brodowski powiedział PAP, że śledczy skonsultowali się z biegłymi, by ustalić celowość przeprowadzenia w Polsce sekcji zwłok. Skutkiem tych konsultacji jest decyzja o przeprowadzeniu tego typu badań w Akademii Medycznej w Gdańsku. W związku z tym polska prokuratura pokryje koszty sprowadzenia zwłok do Polski, co musi być wykonane przez specjalistyczną firmę z zachowaniem specjalistycznych wymogów sanitarnych.
– Dysponujemy już wynikami sekcji zwłok przeprowadzonej w Ekwadorze. Wysoko oceniamy materiały, które w tym zakresie dostaliśmy z Ekwadoru – przyznał PAP prokurator Brodowski, który wcześniej informował PAP, że z tych badań wynika, że Polka została zamordowana. Prokuratura nie ujawniała szczegółowych wyników ustaleń w zakresie mechanizmów śmierci Moniki Silvy.
Prokurator Brodowski powiedział PAP, że prowadzący postępowanie ws. śmierci Moniki Silvy, prokuratorzy z Olsztyna są w kontakcie ze śledczymi z Ekwadoru. W ostatnim czasie m.in. przeprowadzono wspólną wideokonferencję, strona ekwadorska przekazała także polskim prokuratorom obszerne materiały z ich śledztwa. – Bardzo nam pomaga we wspólnych kontaktach ze stroną ekwadorską konsul Rzeczpospolitej w Peru Adam Bożko – podkreślił prokurator Brodowski.
Materiały, które polscy prokuratorzy otrzymali z Ekwadoru, będą teraz tłumaczone z języka hiszpańskiego.
Monika Silva-Koniuszek była prezeską fundacji La Integridad. Zgłaszała przypadki domniemanej korupcji miejscowych władz, w tym nieprawidłowości przy sprzedaży miejskich gruntów w prowincji Santa Elena. Od miesięcy informowała, że otrzymuje groźby i obawia się o swoje życie. 8 czerwca kobieta została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w miejscowości Montanita.
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Dzień po odnalezieniu ciała Silvy minister spraw wewnętrznych Ekwadoru John Reimberg powiedział mediom, że podejrzewa się samobójstwo. Reprezentujące rodzinę kobiety organizacje praw człowieka przekazały jednak później, na podstawie ustaleń z sekcji zwłok, że Silva została zamordowana. O szybkie i przejrzyste dochodzenie w tej sprawie apelowały do władz Ekwadoru m.in. delegatura UE w Quito oraz Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka.
12 czerwca Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wszczęła w sprawie śmierci Polki w Ekwadorze swoje śledztwo, bo z ustaleń wynikało, że ostatnim miejscem zamieszkania i pobytu kobiety na terytorium Polski był obszar właściwości tej prokuratury.
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